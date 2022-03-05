Данные от Министерства обороны еще уточняют. Причина этого – интенсивность боев, а соответственно и постоянное изменение статистики потерь.

Заметьте Как прошла ночь в регионах Украины: общая сводка

Статистика потерь врага по состоянию на 5 марта

погибшие – более 10 тысяч человек;

269 танков;

945 бронированных машин;

105 артиллерийских систем;

50 реактивных систем залпового огня;

10 средств ПВО;

39 самолетов;

40 вертолетов;

409 автомобилей;

2 катера;

3 беспилотника;

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