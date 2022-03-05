Данные от Министерства обороны еще уточняют. Причина этого – интенсивность боев, а соответственно и постоянное изменение статистики потерь.

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Статистика потерь врага по состоянию на 5 марта

  • погибшие – более 10 тысяч человек;
  • 269 танков;
  • 945 бронированных машин;
  • 105 артиллерийских систем;
  • 50 реактивных систем залпового огня;
  • 10 средств ПВО;
  • 39 самолетов;
  • 40 вертолетов;
  • 409 автомобилей;
  • 2 катера;
  • 3 беспилотника;

ВСУ

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