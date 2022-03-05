Дані від Міністерства оборони ще уточнюють. Причина цього – інтенсивність боїв, а відповідно й постійна зміна статистики втрат.
Зауважте Як минула ніч у регіонах України: загальне зведення
Статистика втрат ворога станом на 5 березня
- загиблі – понад 10 тисяч осіб;
- 269 танків;
- 945 броньованих машин;
- 105 артилерійських систем;
- 50 реактивних систем залпового вогню;
- 10 засобів ППО;
- 39 літаків;
- 40 гелікоптерів;
- 409 автомобілів;
- 2 катери;
- 3 безпілотники;
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