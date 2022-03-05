Дані від Міністерства оборони ще уточнюють. Причина цього – інтенсивність боїв, а відповідно й постійна зміна статистики втрат.

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Статистика втрат ворога станом на 5 березня

  • загиблі – понад 10 тисяч осіб;
  • 269 танків;
  • 945 броньованих машин;
  • 105 артилерійських систем;
  • 50 реактивних систем залпового вогню;
  • 10 засобів ППО;
  • 39 літаків;
  • 40 гелікоптерів;
  • 409 автомобілів;
  • 2 катери;
  • 3 безпілотники;

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