Українські військові дають потужну відсіч ворожим військам та продовжують боротьбу. Обласні військові адміністрації надали загальну інформацію щодо того, як їхні регіони пережили цю ніч.

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Де було спокійно

Без повітряних тривог або поодиноких випадків ця ніч минула в Рівненській, Чернівецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Полтавській, Львівській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Волині, на Кіровоградщині та в Одеській області.

Крім того, на Миколаївщині ситуація залишається контрольованою.

Відносно спокійно ця ніч пройшла у Херсоні. У місті лише лунали поодинокі вистріли.

Атаки ворога продовжуються

На Харківщині загарбники продовжили свої цинічні обстріли житлових масивів. Атаки відбувалися у різних районах Харкова та в області.

Також ворог наніс черговий удар по Житомиру. Там ракета влучила у завод.

Ситуація на Сумщині

Ворог продовжує атакувати цивільну інфраструктуру на Сумщині. Там не припиняються ракетні удари. Місто Лебедин залишилося без електроенергії.

Тростянець – єдине місто, яке тимчасово зайняли російські загарбники. Окупація триває п'ятий день. Усі магазини міста розграбовані, тому продуктів немає.

В Охтирці частину міста знищила ворожа артилерія. Крім того, загарбники пошкодили ТЕЦ, тому зараз місто залишилося без електроенергії, опаленння та води.

Запоріжжя

У Запорізькій області ситуація залишається напруженою. Російські загарбники будують оборонні споруди. Крім того, окупанти грабують місцевих підприємців та мирне населення.

Однак серйозних конфліктів уночі не відбулося. У Запоріжжі ніч минула відносно спокійно.

Київщина та Чернігівщина

На Київщині досі тривають авіанальоти загарбників. Крім того, найзапекліші бої тривають в Бучанському районі. Крім того, бої також і в Ірпені, Макарові та Гостомелі.

На Чернігівщині тривають бої. Однак російські загарбники ганебно атакують житлові будинки, наносячи ракетні удари.

Ситуація на Донбасі

На півночі та в центрі Донецької області ніч минула відносно спокійно, окупанти атакували з важкого озброєння, але такі випадки були поодинокими. На Покровськ загарбники скидали касетні бомби.

Найгарячіше було на півдні. Маріуполь та Волноваха в облозі окупантів та під постійними обстрілами. Комунальна інфраструктура міст фактично знищена.

Попри те Маріуполь та Волноваха залишаються під контролем України.

На Луганщині ніч минула відносно тихо.

Росіяни розуміють, що програють

Російські окупанти розуміють, що шанси на перемогу в них не високі. Тому вони вдаються до інформаційних провокацій, як от наприклад розповсюдження фейків про нібито капітуляцію або евакуацію українського керівництва.

Однак усі області залишаються під захистом Збройних сил, а керівництво залишається в Києві.

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