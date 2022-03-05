Украинские военные дают мощный отпор вражеским войскам и продолжают борьбу. Областные военные администрации предоставили общую информацию о том, как их регионы пережили эту ночь.
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Где было спокойно
Без воздушных тревог или единичных случаев эта ночь прошла в Ровненской, Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Полтавской, Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Черкасской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской и Одесской областях и Волыни.
Кроме того, в Николаевской области ситуация остается контролируемой.
Относительно спокойно ночь прошла в Херсоне. В городе только раздавались одиночные выстрелы.
Атаки врага продолжаются
В Харьковской области захватчики продолжили свои циничные обстрелы жилых массивов. Атаки происходили в разных районах Харькова и области.
Также враг нанес очередной удар по Житомиру. Там ракета попала в завод.
Ситуация в Сумской области
Враг продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру в Сумской области. Там не прекращаются ракетные удары. Город Лебедин остался без электроэнергии.
Тростянец – единственный город, который временно заняли российские захватчики. Оккупация длится пятый день. Все магазины города разграблены, поэтому продуктов нет.
В Ахтырке часть города уничтожила вражеская артиллерия. Кроме того, захватчики повредили ТЭЦ, поэтому город остался без электроэнергии, отопления и воды.
Запорожье
В Запорожской области ситуация остается напряженной. Российские захватчики строят оборонительные сооружения. Кроме того, оккупанты грабят местных предпринимателей и мирное население.
Однако серьезных конфликтов ночью не произошло. В Запорожье ночь прошла относительно спокойно.
Киевщина и Черниговщина
В Киевской области до сих пор продолжаются авианалеты захватчиков. Кроме того, самые ожесточенные бои продолжаются в Бучанском районе. Кроме того, бои также в Ирпене, Макарове и Гостомеле.
В Черниговской области продолжаются бои. Однако российские захватчики позорно атакуют жилые дома, нанося ракетные удары.
Ситуация на Донбассе
На севере и в центре Донецкой области ночь прошла относительно спокойно, оккупанты атаковали из тяжелого вооружения, но такие случаи были единичными. На Покровск захватчики сбрасывали кассетные бомбы.
Горячее всего было на юге. Мариуполь и Волноваха в осаде оккупантов и под постоянными обстрелами. Коммунальная инфраструктура городов фактически уничтожена.
Тем не менее, Мариуполь и Волноваха остаются под контролем Украины.
В Луганской области ночь прошла относительно тихо.
Россияне понимают, что проиграют
Российские оккупанты понимают, что шансы на победу у них не высоки. Поэтому они прибегают к информационным провокациям, например, распространению фейков о якобы капитуляции или эвакуации украинского руководства.
Однако все области остаются под защитой Вооруженных Сил, а руководство остается в Киеве.
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