Відповідну інформацію оприлюднили у фейсбуці Оперативного командування "Північ". Це трапилось 5 березня – на 10 день війни, яку Росія почала проти України.

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Українські військові збили ворожий штурмовик

Щойно (мовиться про 11:36 5 березня – 24 канал) на околицях Чернігова фахівці ППО збили ще один ворожий штурмовик!

– мовиться у повідомленні.

Оперативне командування "Північ" повідомило, що подробиці розкажуть згодом.

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Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу



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