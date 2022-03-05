Відповідну інформацію оприлюднили у фейсбуці Оперативного командування "Північ". Це трапилось 5 березня – на 10 день війни, яку Росія почала проти України.
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Українські військові збили ворожий штурмовик
Щойно (мовиться про 11:36 5 березня – 24 канал) на околицях Чернігова фахівці ППО збили ще один ворожий штурмовик!
– мовиться у повідомленні.
Оперативне командування "Північ" повідомило, що подробиці розкажуть згодом.
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