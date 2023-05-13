Один вертоліт впав у місті Клинці, що у Брянській області. Місцеві жителі у соцмережі заявляли, що у той самий час працювало російське "певео". Схоже, відрізнити ймовірну ракету від вертольота в окупантів не вийшло, повідомляє 24 Канал.

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Пілоти збитих вертольотів загинули

Російські пропагандисти в мережі повідомляють, що всі люди, які були на бортах обох вертольотів, загинули. За попередніми даними, у збитому Мі-8 на борту було 2 пілоти – вони загинули.

Яка кількість людей була на вертольоті, який впав у селищі Сурецький Мураха Клинцівського району, наразі невідомо. В оперативних службах нині намагаються встановити, хто був на борту. Проте, ймовірно, у другому вертольоті також всі загинули.

Пропагандисти у мережі повідомляють, що, ймовірніше за все, вертольоти належали російському міноборони. На це вказують типовий військовий камуфляж, а на місці падіння знайшли рятувальні парашути. Проте офіційно російська влада не поспішає коментувати інциденти.

У мережі повідомляють, що й екіпаж винищувача Су-34 загинув. Пропагандисти заявляють, що пілот та штурман буцімто катапультуватися, проте офіційного підтвердження чи спростування цієї інформації наразі немає.

У Росії розбився літак Су-34

Окрім 2 вертольотів Мі-8, які, скоріш за все, збили самі росіяни, 13 травня розбився й літак Су-34. Славнозвісний російський винищувач також "приземлився" у Брянській області.

У мережі росіяни опублікували кадри, як падає російський Су-34. І хоча відео сумнівної якості, але на них все одно можна побачити, що падає саме винищувач. Інформацію згодом підтвердили в екстренних службах.

Що стало причиною падіння Су-34 – наразі не відомо. Але, враховуючи сьогоднішні здобутки російського "славетного певео", не варто відкидати варіант, що і його росіяни могли збити самі.