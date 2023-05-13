Один вертолет упал в городе Клинцы, что в Брянской области. Местные жители в соцсети заявляли, что в то же время работало российское ПВО. Похоже, отличить вероятную ракету от вертолета у оккупантов не получилось. 24 Канал.

К теме В Крыму под Джанкоем упал российский военный вертолет: экипаж самоликвидировался

Пилоты сбитых вертолетов погибли

Российские пропагандисты в сети сообщают, что все находившиеся на бортах обоих вертолетов люди погибли. По предварительным данным, в сбитом Ми-8 на борту было 2 пилота – они погибли.

Какое количество людей было на вертолете, который упал в поселке Сурецкий Муравей Клинцевского района, пока неизвестно. В оперативных службах сейчас пытаются установить, кто находился на борту. Однако, вероятно, во втором вертолете тоже все погибли.

Пропагандисты в сети сообщают, что вероятнее всего вертолеты принадлежали российскому минобороны. На это указывают типичный военный камуфляж, а на месте падения обнаружили спасательные парашюты. Однако официально российские власти не спешат комментировать инциденты.

В сети сообщают, что и экипаж истребителя Су-34 погиб. Пропагандисты заявляют, что пилот и штурман будто катапультироваться, однако официального подтверждения или опровержения этой информации пока нет.

В России разбился самолет Су-34

Кроме 2 вертолетов Ми-8, которые, скорее всего, сбили сами россияне, 13 мая разбился и самолет Су-34. Известный российский истребитель также "приземлился" в Брянской области.

В сети россияне опубликовали кадры, как падает российский Су-34. И хотя видео сомнительного качества, но на них все равно можно увидеть, что падает именно истребитель. Информацию впоследствии подтвердили в экстренных службах.

Что стало причиной падения Су-34 – пока неизвестно. Но, учитывая сегодняшние достижения российского "славного ПВО", не стоит исключать вариант, что и его россияне могли сбить сами.