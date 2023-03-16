Тобто, коли з'являється нова технологія, – треба витягнути стару коробку та вставити нову. Також американський винищувач дуже простий у використанні.
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Що сказав експілот США про російський Су-35
Ден Гемптон заявив, порівнюючи F-16 проти Су-35, що його думка та думка більшості професійних льотчиків-винищувачів полягає в тому, що Су-35 – це типова російська машина і виглядає вона красиво.
Вони його гарно фарбують, ставлять всякі круті зірочки та все інше. Але в глибині душі це насправді не такий гарний літак. Він добре виглядає на авіашоу, але моя особиста думка, що це мотлох,
– заявив "найсмертоносніший пілот F-16".
Підполковник у відставці Ден Гемптон з позивним Two Dogs пояснив, що:
- у російського Су-35 навіть немає AESA – передового радара з системою електронного сканування – активною фазованою антенною решіткою, який на 30 років випереджає радар на Су-35;
- Су-35 – дуже великий та має два двигуни, які димлять. Тому це легко побачити. Цей літак легко вловити на радарі та вистрілити в нього далекобійною ракетою. І якщо наблизитись до нього, його видно за 10 миль до того, як він побачить вас, якщо ви колись потрапите у ближній повітряний бій;
- інші системи на борту Су-35 – також з типового російського маркетингу. Тому їх легко заглушити. США та союзники це широко використовують;
- літаки США більш живучі, порівняно з Су-35.
Я б не робив ставку у бою на Су-35 чи будь-які літаки російського виробництва,
– заявив Ден Гемптон.
Він також додав, що українські Повітряні сили обороняються. І МіГ-29, який за класифікацією НАТО називають Fulcrum, був створений для точкової оборони.
"Фактично, у нього достатньо палива, щоб піднятися у повітря, зробити щось недовго, а потім спуститися. Можливо, українці модифікували свої, але російські літаки взагалі не можуть довго бути у повітрі", – заявив експілот США.
Польща передасть Україні МіГ-29
- 16 березня президент Польщі Анджей Дуда під час пресконференції заявив, що найближчими днями Варшава передасть Україні 4 бойові винищувачі МіГ-29. Їх віддадуть в повну експлуатацію. Решта Міг-29 готують та передадуть згодом.
- Буквально 15 березня речник уряду Польщі Пьотр Мюллер заявив, що декілька країн готові відправити в Україну винищувачі МІГ-29. Тобто мовиться про декілька країн, які готові увійти у коаліцію щодо передачі Україні цих літаків.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат неодноразово зауважував, що Україна вдячна партнерам за допомогу. Однак пояснював, що ЗСУ потрібні F-16. Адже це найпоширеніші у світі літаки свого класу, саме з тих, що відповідають нашим потребам. Ці винищувачі нам необхідні для захисту, адже літаки типу "МіГ" і "Су" не можуть ефективно збивати крилаті ракети й "Шахіди".