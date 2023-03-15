У цей же день речник уряду Польщі Пьотр Мюллер заявив Gazeta Prawna, що декілька країн готові відправити в Україну винищувачі МІГ-29, інформує 24 Канал.

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Що відомо про передачу ЗСУ танків Leopard

Коаліція країн, які пообіцяли надає Україні танки Leopard, продовжує зростати. Дев'ять країн зараз зобов'язалися надати понад 150 танків Leopard,

– заявив глава Пентагону на онлайн-зустрічі у форматі "Рамштайн".

Ба більше, речник уряду Польщі Пьотр Мюллер на пресконференції заявив, що вже декілька країн готові увійти у коаліцію щодо передачі Україні винищувачі МіГ-29. Проте високопосадовець не сказав, про які саме країни мовиться та яку кількість МіГів можуть надати. Щоправда, дещо зорієнтував у термінах.

Протягом наступних кількох тижнів ми готові ухвалити таке рішення в кількох країнах, які вирішили піти на подібний крок,

– заявив речник.

Щодо інших деталей, то він пояснив, що може тільки підтвердити, що ці рішення ухвалені кількома країнами, та, мовляв, у його роль не входить повідомляти про це від імені цих країн.

"Ми вже маємо чіткі декларації щодо того, які країни це будуть, але ми домовилися, що вони оголошуватимуть таке рішення на своїх умовах і за власними процедурами", – запевнив Мюллер.

Питання Міг-29 розглядає Словаччина

Вже 15 березня словацьке видання Pravda заявило, що уряд Словаччини вже почав обговорювати питання про передачу Україні своїх старих винищувачів МіГ-29. Цю інформацію пресі перед початком засідання підтвердили декілька міністрів.

Це точно буде обговорюватися,

– заявив міністр оборони Ярослав Надь.

Він також запевнив, що зможе коментувати це питання детальніше тільки після зустрічі.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявляв, що уряд країни має достатньо компетенції, щоб ухвалити рішення щодо передачі літаків.

Що відомо про літаки для України