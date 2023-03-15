У цей же день речник уряду Польщі Пьотр Мюллер заявив Gazeta Prawna, що декілька країн готові відправити в Україну винищувачі МІГ-29, інформує 24 Канал.
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Що відомо про передачу ЗСУ танків Leopard
Коаліція країн, які пообіцяли надає Україні танки Leopard, продовжує зростати. Дев'ять країн зараз зобов'язалися надати понад 150 танків Leopard,
– заявив глава Пентагону на онлайн-зустрічі у форматі "Рамштайн".
Ба більше, речник уряду Польщі Пьотр Мюллер на пресконференції заявив, що вже декілька країн готові увійти у коаліцію щодо передачі Україні винищувачі МіГ-29. Проте високопосадовець не сказав, про які саме країни мовиться та яку кількість МіГів можуть надати. Щоправда, дещо зорієнтував у термінах.
Протягом наступних кількох тижнів ми готові ухвалити таке рішення в кількох країнах, які вирішили піти на подібний крок,
– заявив речник.
Щодо інших деталей, то він пояснив, що може тільки підтвердити, що ці рішення ухвалені кількома країнами, та, мовляв, у його роль не входить повідомляти про це від імені цих країн.
"Ми вже маємо чіткі декларації щодо того, які країни це будуть, але ми домовилися, що вони оголошуватимуть таке рішення на своїх умовах і за власними процедурами", – запевнив Мюллер.
Питання Міг-29 розглядає Словаччина
Вже 15 березня словацьке видання Pravda заявило, що уряд Словаччини вже почав обговорювати питання про передачу Україні своїх старих винищувачів МіГ-29. Цю інформацію пресі перед початком засідання підтвердили декілька міністрів.
Це точно буде обговорюватися,
– заявив міністр оборони Ярослав Надь.
Він також запевнив, що зможе коментувати це питання детальніше тільки після зустрічі.
Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявляв, що уряд країни має достатньо компетенції, щоб ухвалити рішення щодо передачі літаків.
Що відомо про літаки для України
- Віцепрем'єрка Словаччини Вероніка Ремішова заявила, що Братислава фактично вже не потребує цих літаків: "Найкраще було б для Словаччини віддати їх Україні".
- Варто зауважити, що мовилось про 10 із 11 словацьких літаків МіГ-29 радянського виробництва, які армія Словаччини 2022 року зняла з озброєння.
- Окрім того, у Польщі на озброєнні є 28 таких літаків, з яких 22 одиниці – МіГ-29А і ще шість – МіГ-29УБ.
- Ба більше, щодо літаків F-16, то президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що Варшава не має можливості надати жоден зі своїх 48 F-16, адже це вимагатиме спільного рішення членів НАТО. Попри це, Україна неодноразово просила країни надати також F-16, адже вони необхідні ЗСУ для перемоги.