В этот же день спикер правительства Польши Петр Мюллер заявил Gazeta Prawna, что несколько стран готовы отправить в Украину истребители МиГ-29, информирует 24 Канал.

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Что известно о передаче ВСУ танков Leopard

Коалиция стран, пообещавших предоставить Украине танки Leopard, продолжает расти. Девять стран сейчас обязались предоставить более 150 танков Leopard,

– заявил глава Пентагона на онлайн-встрече в формате "Рамштайн".

Более того, представитель правительства Польши Петр Мюллер на пресс-конференции заявил, что уже несколько стран готовы войти в коалицию по передаче Украине истребителей МиГ-29. Однако чиновник не сказал, о каких именно странах говорится и какое количество МиГов могут предоставить. Правда, несколько сориентировал в терминах.

В течение следующих нескольких недель мы готовы принять такое решение в нескольких странах, которые решили пойти на подобный шаг,

– заявил спикер.

Что касается других деталей, то он пояснил, что может только подтвердить, что эти решения приняты несколькими странами, и, мол, в его роль не входит сообщать об этом от имени этих стран.

"У нас уже есть четкие декларации относительно того, какие страны это будут, но мы договорились, что они будут объявлять такое решение на своих условиях и по собственным процедурам", – заверил Мюллер.

Вопрос Миг-29 рассматривает Словакия

Уже 15 марта словацкое издание Pravda заявило, что правительство Словакии уже начало обсуждать вопрос о передаче Украине своих старых истребителей МиГ-29. Эту информацию прессе перед началом заседания подтвердили несколько министров.

Это точно будет обсуждаться,

– заявил министр обороны Ярослав Надь.

Он также заверил, что сможет комментировать этот вопрос более подробно только после встречи.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявлял, что у правительства страны достаточно компетенции, чтобы принять решение о передаче самолетов.

Что известно о самолетах для Украины