Подробнее о дипломатическом фронте и ситуации на поле боя читайте в материале 24 Канала.

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05:36 Заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь прокомментировал передачу Украине польских самолетов МиГ-29. Заметим, что их наше государство может получить в течение 4 – 6 недель. По словам эксперта, предварительные отказы могли быть связаны с тем, что воздушные суда модернизировались.

02:03 14 марта Россия сбила американский беспилотник MQ-9 Reaper над акваторией Черного моря. На это в первый раз отреагировали в Воздушных силах. Юрий Игнат отметил, что американская беспилотная авиация постоянно находится в акватории. И что в этом нет ничего удивительного. А сбивание БпЛА россиянами – очередная демонстрация того, что мы имеем дело со страной-террористом.

01:08 Заместитель министра обороны Анна Маляр заметила, что на севере Бахмута произошло нечто хорошее. В то же время следует понимать, что сейчас детали сообщать не могут. Несмотря на это, не стоит забывать, что наши защитники делают все возможное для того, чтобы российские захватчики не могли воплотить в жизнь свои кровавые намерения. Сама же Анна Маляр подчеркнула, что бои за Бахмут – это процесс.

00:42 Стало известно, что днем 14 марта в центре Мелитополя раздался мощный взрыв. Впоследствии поступила информация, что во время него на "концерт Кобзона" отправили местного коллаборанта Ивана Ткача. Заметим, что он занимался перевозкой вагнеровцев и российских военных к линии фронта в Запорожье.