Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, мовиться саме про перенавчання льотчиків 1 – 2 класу.

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Тренування з тренажерами F-16

Світан зазначив, що терміни перенавчання залежать від програми підготовки та кількості баз. Пілот 1 – 2 класу може перевчитись на новий тип авіації здебільшого за допомогою тренажерів.

Насамперед відпрацьовувати роботу з кабіною літака. Потрібно дуже багато тренажерів, яких у кожній країні певна кількість. Тобто до самих польотів льотчики можуть відпрацювати на тренажерах досить успішно та грамотно,

– вважає він.

Льотчик-інструктор підкреслив, що у такий спосіб українські пілоти зможуть перевчитись за 2 – 3 місяці. У Пентагоні заявляли, що ЗСУ потрібно для цього 4 місяці.

Як стверджує військовий експерт, якщо льотчики будуть проходити навчання певним видом польотів, хтось як винищувач-перехоплювач, інші – як штурмовики та бомбардувальники, то для перенавчання вистачить одного місяця.

Світан про навчання українських пілотів: дивіться відео

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