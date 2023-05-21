Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, мовиться саме про перенавчання льотчиків 1 – 2 класу.
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Тренування з тренажерами F-16
Світан зазначив, що терміни перенавчання залежать від програми підготовки та кількості баз. Пілот 1 – 2 класу може перевчитись на новий тип авіації здебільшого за допомогою тренажерів.
Насамперед відпрацьовувати роботу з кабіною літака. Потрібно дуже багато тренажерів, яких у кожній країні певна кількість. Тобто до самих польотів льотчики можуть відпрацювати на тренажерах досить успішно та грамотно,
– вважає він.
Льотчик-інструктор підкреслив, що у такий спосіб українські пілоти зможуть перевчитись за 2 – 3 місяці. У Пентагоні заявляли, що ЗСУ потрібно для цього 4 місяці.
Як стверджує військовий експерт, якщо льотчики будуть проходити навчання певним видом польотів, хтось як винищувач-перехоплювач, інші – як штурмовики та бомбардувальники, то для перенавчання вистачить одного місяця.
Світан про навчання українських пілотів: дивіться відео
Надання Україні F-16: головне
- Президент США Джо Байден 19 травня поінформував лідерів G7, що Штати підтримають спільні тренування українських пілотів на літаках четвертого покоління, зокрема F-16. Швидше за все, бійці тренуватимуться лише в Європі, американський персонал братиме в цьому участь.
- Радник із національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що американські винищувачі F-16 надаватимуть Україні за умови, що їх не використовуватимуть для ударів по території Росії.
- Журналісти, посилаючись на офіційних осіб у США, зазначили, що держсекретар Ентоні Блінкен "дотиснув" Байдена. Він домагався дозволу союзників передати винищувачі Україні. Також активно працював з різними державами у рамках НАТО, щоб просувати політику вперед.
- Президент України Володимир Зеленський 21 травня виступив на сесії саміту "Великої сімки". Зокрема, він наголосив на важливості F-16 в Україні як для нашої країни, так і всього світу.