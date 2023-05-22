Однако спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул 24 Канала, что Су-35 украинские силы добавили в статистку Генштаба как уничтоженный. Однако, что произошло с российским самолетом, он не уточнил.

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Игнат отметил, что позже появится информация о ликвидировании Су-35, а также какой именно "повод" его догнал.

Юрий Игнат о вероятном ликвидировании истребителя Су-35 над Черным морем: смотрите видео

"Мы осторожно относимся к этой информации", - подчеркнул спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Обратите внимание! Су-35 является русским многоцелевым истребителем четвертого поколения. Он предназначен для поражения воздушных, наземных и надводных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО, а также ведения воздушной разведки.

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