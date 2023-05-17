Про це мовиться в аналітичному матеріалі 24 Каналу про значення колосальних втрат країни-агресорки.

До теми.Росія "знищила" 16 армій НАТО, але є нюанс: з чим можна порівняти 200 тисяч втрат ворога

Втрати Росії перевищили чисельність населення 16 держав ООН

Втрати Росії станом на 17 травня 2023 року перевищують кількість населення цілих 16 держав. Мовиться лише про міжнародно визнаних членів Організації Об'єднаних Націй, серед яких:

Тувалу – 10,5 тисячі населення,

– 10,5 тисячі населення, Науру – 14 тисяч населення,

– 14 тисяч населення, Палау – 21,5 тисячі населення,

– 21,5 тисячі населення, Сан-Марино – 33 тисячі населення,

– 33 тисячі населення, Ліхтенштейн – 39 тисяч населення,

– 39 тисяч населення, Монако – 40 тисяч населення,

– 40 тисяч населення, Сент-Кіттс і Невіс – 43 тисячі населення,

– 43 тисячі населення, Маршаллові острови – 62 тисячі населення,

– 62 тисячі населення, Домініка – 73 тисячі населення,

– 73 тисячі населення, Андорра – 76 тисяч населення,

– 76 тисяч населення, Сейшельські острови – 100 тисяч населення,

– 100 тисяч населення, Антигуа і Барбуда – 100 тисяч населення,

– 100 тисяч населення, Тонга – 100 тисяч населення,

– 100 тисяч населення, Сент-Вінсент і Гренадини – 104 тисячі населення,

– 104 тисячі населення, Кірибаті – 121 тисяча населення,

– 121 тисяча населення, Сент-Люсія – 184 тисячі населення.

У безрезультатних спробах захопити Україну Кремль відправив на забій своїх солдатів, чия чисельність дорівнює кількості населення 20 Тувалу, 14 Науру, майже 10 Палау, 6 Сан-Марино, 5 Ліхтенштейнів, Монако чи Сент-Кіттс і Невіс.

Зверніть увагу! 15 тисяч загиблих солдатів за 10 років змусили Радянський Союз відмовитися від ідеї війни в Афганістані. У середньому за рік тоді гинули 1,5 тисячі солдатів. Нині – в 100 разів більше, тобто близько 150 тисяч за рік

Загальні втрати Росії

Окрім 200,59 тисячі військових, станом на ранок 17 травня Росія втратила чимало своєї техніки. На брухт наші військові перетворили тисячі танків, бойових броньованих машин, артилерійських систем, зокрема: