Об этом говорится в аналитическом материале 24 Канала о значении колоссальных потерь страны-агрессорки.
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Потери России превысили численность населения 16 государств ООН
Потери России по состоянию на 17 мая 2023 года превышают численность населения целых 16 государств. Речь идет только о международно признанных членах Организации Объединенных Наций, среди которых:
- Тувалу – 10,5 тысячи населения,
- Науру – 14 тысяч населения,
- Палау – 21,5 тысячи населения,
- Сан-Марино – 33 тысячи населения,
- Лихтенштейн – 39 тысяч населения,
- Монако – 40 тысяч населения,
- Сент-Киттс и Невис – 43 тысячи населения,
- Маршалловы острова – 62 тысячи населения,
- Доминика – 73 тысячи населения,
- Андорра – 76 тысяч населения,
- Сейшельские острова – 100 тысяч населения,
- Антигуа и Барбуда – 100 тысяч населения,
- Тонга – 100 тысяч населения,
- Сент-Винсент и Гренадины – 104 тысячи населения,
- Кирибати – 121 тысяча населения,
- Сент-Люсия – 184 тысячи населения.
В безрезультатных попытках захватить Украину Кремль отправил на убой своих солдат, численность которых равна численности населения 20 Тувалу, 14 Науру, почти 10 Палау, 6 Сан-Марино, 5 Лихтенштейнов, Монако или Сент-Киттс и Невис.
Общие потери России
Кроме 200,59 тысяч военных, по состоянию на утро 17 мая Россия потеряла немало своей техники. В металлолом наши военные превратили тысячи танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем, в частности:
- танков – 3 771;
- боевых бронированных машин – 7365;
- артиллерийских систем – 3 166;
- РСЗО – 562;
- средств ПВО – 318;
- самолетов – 308;
- вертолетов – 294;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2748;
- крылатых ракет – 982;
- кораблей и катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 6067 единиц;
- специальной техники – 417 единиц.