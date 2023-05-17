Об этом говорится в аналитическом материале 24 Канала о значении колоссальных потерь страны-агрессорки.

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Потери России превысили численность населения 16 государств ООН

Потери России по состоянию на 17 мая 2023 года превышают численность населения целых 16 государств. Речь идет только о международно признанных членах Организации Объединенных Наций, среди которых:

Тувалу – 10,5 тысячи населения,

– 10,5 тысячи населения, Науру – 14 тысяч населения,

– 14 тысяч населения, Палау – 21,5 тысячи населения,

– 21,5 тысячи населения, Сан-Марино – 33 тысячи населения,

– 33 тысячи населения, Лихтенштейн – 39 тысяч населения,

– 39 тысяч населения, Монако – 40 тысяч населения,

– 40 тысяч населения, Сент-Киттс и Невис – 43 тысячи населения,

– 43 тысячи населения, Маршалловы острова – 62 тысячи населения,

– 62 тысячи населения, Доминика – 73 тысячи населения,

– 73 тысячи населения, Андорра – 76 тысяч населения,

– 76 тысяч населения, Сейшельские острова – 100 тысяч населения,

– 100 тысяч населения, Антигуа и Барбуда – 100 тысяч населения,

– 100 тысяч населения, Тонга – 100 тысяч населения,

– 100 тысяч населения, Сент-Винсент и Гренадины – 104 тысячи населения,

– 104 тысячи населения, Кирибати – 121 тысяча населения,

– 121 тысяча населения, Сент-Люсия – 184 тысячи населения.

В безрезультатных попытках захватить Украину Кремль отправил на убой своих солдат, численность которых равна численности населения 20 Тувалу, 14 Науру, почти 10 Палау, 6 Сан-Марино, 5 Лихтенштейнов, Монако или Сент-Киттс и Невис.

Обратите внимание! 15 тысяч погибших солдат за 10 лет вынудили Советский Союз отказаться от идеи войны в Афганистане. В среднем за год тогда гибли 1,5 тысячи солдат. Сейчас – в 100 раз больше, то есть около 150 тысяч в год

Общие потери России

Кроме 200,59 тысяч военных, по состоянию на утро 17 мая Россия потеряла немало своей техники. В металлолом наши военные превратили тысячи танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем, в частности: