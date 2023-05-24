Інцидент трапився на військових навчаннях в Ленінградській області Росії. Пілот вертольота Олексій Волчков, що отримав дозвіл почати стрільби, випустив три ракети С-8, які розірвалися дуже близько від спостерігачів за навчаннями. В результаті постраждали три людини.

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Що відомо про російського пілота вертольота

Саме завдяки Олексію Волчкову, старшому лейтенанту російських військ, і трапився "мимовільний випуск трьох ракет С-8" на навчаннях "Захід-2017", який ЗМІ країни-окупанта намагалися применшити та приховати.

Перебуваючи на висоті близько 50 метрів, при швидкості 200 кілометрів на годину, командири екіпажів отримали дозвіл від керівництва навчань "Захід-2017" зайти на бойовий курс і підготуватися до стрільб. У цей момент стався мимовільний пуск трьох некерованих авіаційних ракет С-8,

– написали російські ЗМІ.

Ракети вибухнули у безпосередній близькості до військових, спеціалістів промислового комплексу та журналістів, що спостерігали за подією. В результаті постраждали не тільки троє глядачів, а і дві військові вантажівки.

Про знищення вертольота Ка-52 та його пілота стало відомо 24 травня. Ка-52 коштує 16 мільйонів доларів, і раніше російські пропагандисти стверджували, що знищити його надзвичайно складно. Окрім того, за попередню добу, 23 травня, українські військові ліквідували 400 окупантів та 21 артсистему.

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