Так, лише за минулу добу, 24 травня, наші воїни знищили ще 500 окупантів. Таким чином на перегній вже перетворили понад 205 тисяч російських загарбників.
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Колосальні втрати країни-терориста
Зауважимо, що з 24 лютого 2022-го Сили оборони вже знищили:
- особового складу – близько 205 260 (+500),
- танків – 3795 (+3),
- бойових броньованих машин –7432 (+8),
- артилерійських систем – 3359 (+20),
- РСЗВ – 570 (+0),
- засобів ППО – 327 (+0),
- літаків – 309 (+0),
- гелікоптерів – 296 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2907 (+36),
- крилатих ракет – 1015 (+0),
- кораблів /катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6148 (+2),
- спеціальної техніки – 444 (+4).
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Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ