Так, лише за минулу добу, 24 травня, наші воїни знищили ще 500 окупантів. Таким чином на перегній вже перетворили понад 205 тисяч російських загарбників.

Дивіться також ЗСУ ліквідувала пілота, який прославився в Росії феєричним вчинком

Колосальні втрати країни-терориста

Зауважимо, що з 24 лютого 2022-го Сили оборони вже знищили:

особового складу – близько 205 260 (+500),

танків – 3795 (+3),

бойових броньованих машин –7432 (+8),

артилерійських систем – 3359 (+20),

РСЗВ – 570 (+0),

засобів ППО – 327 (+0),

літаків – 309 (+0),

гелікоптерів – 296 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2907 (+36),

крилатих ракет – 1015 (+0),

кораблів /катерів – 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 6148 (+2),

спеціальної техніки – 444 (+4).

Читайте також Росія "знищила" 16 армій НАТО, але є нюанс: з чим можна порівняти 200 тисяч втрат ворога

Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Зверніть увагу! Вночі 25 травня російські загарбники запустили по Україні 36 дронів-камікадзе. У Повітряних силах повідомили, що наша ППО відпрацювала на відмінно. Зокрема, збила всі ворожі "Шахеди". До речі, 22 безпілотниками окупанти намагалися атакувати майже всі західні області нашої держави.