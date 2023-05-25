Так, лише за минулу добу, 24 травня, наші воїни знищили ще 500 окупантів. Таким чином на перегній вже перетворили понад 205 тисяч російських загарбників.

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Колосальні втрати країни-терориста

Зауважимо, що з 24 лютого 2022-го Сили оборони вже знищили:

  • особового складу – близько 205 260 (+500),
  • танків – 3795 (+3),
  • бойових броньованих машин –7432 (+8),
  • артилерійських систем – 3359 (+20),
  • РСЗВ – 570 (+0),
  • засобів ППО – 327 (+0),
  • літаків – 309 (+0),
  • гелікоптерів – 296 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2907 (+36),
  • крилатих ракет – 1015 (+0),
  • кораблів /катерів – 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6148 (+2),
  • спеціальної техніки – 444 (+4).

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Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ