Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він також подякував за професійну роботу повітряним командуванням "Захід", "Центр" та "Південь".

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Які міста намагався атакувати ворог

Вночі під час повітряної тривоги загарбники хотіли атакувати "Шахедами" не лише столицю. Вибухи також чули жителі Львівщини, Хмельниччини та Буковини. Попередньо, там працювала ППО.

ППО збила усі "Шахеди" / Фото з телеграму Олещука

Згодом у командуванні "Захід" зазначили, що атака безпілотниками була здійснена з різних напрямків майже на всі області західного регіону.

В результаті бойової роботи підрозділами протиповітряної оборони повітряного командування ''Захід'' знищено 22 ''Shahed-136/131" у небі над західними областями. Застосовано зенітне ракетне озброєння, авіація та мобільно вогневі групи.

Що відомо про сьогоднішню атаку

Варто нагадати, що це була вже 12 атака на столицю за місяць. Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що на Київ окупанти запускали атакувальні дрони групами та з інтервалами. Загалом тривога тут тривала понад 3 години.

"Дзуськи! Українські янголи неба не дали шансів агресору. Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, було знищено силами та засобам нашої протиповітряної оборони. Ударів по Києву не допущено! В тисячний раз дякуємо ППО за відмінну роботу!" – наголосив начальник КМВА.

Додамо, що відбої повітряної тривоги в Україні почали оголошувати вже під ранок. Станом на 08:10 "червоними" залишаються лише Луганська область та Крим.

Зверніть увагу! У Генштабі ЗСУ розповіли, що протягом минулої доби противник завдав 30 авіаційних ударів та здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Тому ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.