Про результати роботи ППО повідомив очільник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк, пише 24 Канал. Зауважимо, що вночі в регіоні лунала повітряна тривога.

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У Чернівецькій області збили БпЛА

Над територією області силами ППО збито БпЛА. Відповідні служби працюють. Подробиці згодом,

– написав Запаранюк.

Зазначимо, що тривога у Чернівецькій області пролунала близько 02:08. Тривала вона понад три години. Відбій оголосили о 05:36.

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Окупанти вперше вдарили по Буковині ракетами

Зазначимо, що вперше росіяни завдали ракетного удару по Чернівецькій області 31 жовтня 2022 року. Тоді сталося влучання.

Ворожа ракета пошкодила об'єкт критичної інфраструктури. Зауважимо, що до цього обстрілу на території Чернівецької області фіксували лише роботу сил протиповітряної оборони.

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Росіяни вкотре намагалися атакувати столицю

Окрім Чернівецької області вночі російські загарбники також запускали свої (насправді іранські) "Шахеди" на столицю. До речі, від початку травня 2023 року це вже дванадцята атака окупантів на Київ.

Українська протиповітряна оборона відпрацювала на відмінно. Про результати роботи повідомили в КМВА.

"Українські янголи неба не дали шансів агресору. Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, було знищено силами та засобам нашої протиповітряної оборони. Ударів по Києву не допущено! У тисячний раз дякуємо ППО за відмінну роботу", – наголосив начальник КМВА Сергій Попко.

Зауважимо, що звуки вибухів також чули мешканці Львівської та Хмельницької областей. Офіційної інформації поки що не було.

Додамо, що відбої повітряної тривоги в Україні почали оголошувати під ранок. Станом на 06:52 "червоними" залишаються лише Луганська область та Крим.