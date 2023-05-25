Про актуальну ситуацію станом на ранок 25 травня доповіли у Генштабі ЗСУ.
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Яка ситуація на фронтах
Протягом минулої доби противник завдав 30 авіаційних ударів та здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на:
- Куп'янському,
- Лиманському,
- Бахмутському,
- Авдіївському,
- Мар'їнському напрямках.
Відбулось 28 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту.
Північ
Схід
Південь
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Здійснив обстріли населених пунктів Времівка і Новосілка Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Новоселівка, Омельник, Білогір'я, Мала Токмачка, Кам'янське Запорізької області; Михайлівка, Новотягинка і Велетенське на Херсонщині та місто Херсон.
Досягнення наших ЗСУ за добу
Авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Протягом минулої доби наші воїни також знищили 3 ворожі ударні БпЛА типу Shahed та 1 розвідувальний дрон типу "Орлан-10".
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:
- 2 райони зосередження живої сили,
- 4 склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби,
- 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях,
- ще 4 важливі цілі противника.
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 205 тисяч загарбників. Лише за минулу добу наші воїни знищили 500 окупантів.