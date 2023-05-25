Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. Она также рассказала об актуальной ситуации по каждому из направлений.
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Что происходит на Востоке
На Авдеевском и Марьинском направлениях наши защитники отразили атаки врага. Несмотря на это, захватчики продолжают безуспешно наступать.
На Лиманском направлении враг прошлых суток взял паузу и наступательные действия вообще не проводил.
На Купянском сейчас продолжаются бои. Российская армия атакует, пытается захватить плацдарм для дальнейшего продвижения и несет большие потери.
Вагнеровцы покинули окрестности Бахмута
Маляр рассказала, что на Бахмутском направлении артиллерийскими обстрелами враг пытается остановить продвижение украинских войск по флангам. В настоящее время враг подтягивает дополнительные подразделения на фланги для усиления.
В пригороде Бахмута враг заменил подразделения Вагнера на регулярные армейские отряды. В самом же городе Бахмут сейчас остаются вагнеровцы,
– говорится в сообщении.
Замминистра добавила, что ВСУ контролируют окрестности города в юго-западной части в районе "Самолет".
ВСУ практически уничтожили ЧВК "Вагнера"
- Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский 24 мая сообщил, что украинские воины продолжают брать в окружение российских оккупантов на Бахмутском направлении. По его словам, они уверенно продвигаются по флангам города и пленяют вагнеровцев.
- Лейтенант батальона Нацгвардии "Свобода" Роман Конон рассказал, что потери врага в Бахмуте количественно превышают войско Чехии или в среднем за среднестатистическую армию в Европе.
- По словам спикера Сергея Череватого, главный подвиг героев Бахмута – это то, что они, по сути, уничтожили "Вагнера" – одно из самых боеспособных подразделений россиян. Да и вообще, украинские воины-титаны вымотали всю вражескую группировку очень большой ценой.