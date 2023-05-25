Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. Она также рассказала об актуальной ситуации по каждому из направлений.

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Что происходит на Востоке

На Авдеевском и Марьинском направлениях наши защитники отразили атаки врага. Несмотря на это, захватчики продолжают безуспешно наступать.

На Лиманском направлении враг прошлых суток взял паузу и наступательные действия вообще не проводил.

На Купянском сейчас продолжаются бои. Российская армия атакует, пытается захватить плацдарм для дальнейшего продвижения и несет большие потери.

Вагнеровцы покинули окрестности Бахмута

Маляр рассказала, что на Бахмутском направлении артиллерийскими обстрелами враг пытается остановить продвижение украинских войск по флангам. В настоящее время враг подтягивает дополнительные подразделения на фланги для усиления.

В пригороде Бахмута враг заменил подразделения Вагнера на регулярные армейские отряды. В самом же городе Бахмут сейчас остаются вагнеровцы,

– говорится в сообщении.

Замминистра добавила, что ВСУ контролируют окрестности города в юго-западной части в районе "Самолет".

ВСУ практически уничтожили ЧВК "Вагнера"