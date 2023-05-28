Оккупанты так и не смогли добиться успехов на Бахмутском направлении, несмотря на громкие заявления о "взятии" города. Об этом 24 Каналу рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый.
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Преступники будут наказаны
Сергей Череватый объяснил, что вагнеровцы ведут себя как крысы, которые бегут с тонущего корабля.
Это знаковое событие!
– убежден он.
Свое бегство оккупанты пытаются растянуть во времени, поэтому ВСУ будут и дальше внимательно следить за передвижениями сил врага.
"Для нас одна задача – бить их всех, несмотря на то, будут ли это вагнеровцы, или подразделения регулярной армии, или подразделения других ЧВК", – сосредоточил внимание Череватый.
Для украинских защитников все они – это те, кто пришли на нашу землю убивать, калечить и наносить вред нашему народу.
Для них вариантов немного – смерть, увечье или бегство,
– добавил он.
Оккупанты должны быть уверены в том, что ВСУ найдут, как устроить их дальнейшую судьбу.
Могут ли в Бахмут зайти новые резервы
Представитель Восточной группировки войск ВСУ подчеркнул, что россияне, столкнувшись с украинским войском, сразу поняли, кто на самом деле какая армия мира.
Если бы ЧВК "Вагнера" в ближайшие дни не вышел, то был бы уничтожен до основания,
– заметил он.
Выход вагнеровцев из Бахмута – это не что иное, как бегство, латентная капитуляция, чтобы сохранить остатки своего военно-политического влияния. У россиян главной проблемой является личный состав.
"Они тянут все, что можно: и БАРС, и территориальные войска, и разнообразные ЧВК. Сейчас у них ноу-хау – роты "Шторм-Z" из людей с проблемами с законом", – объяснил он.
По словам Череватого, даже такие резервы не спасут ситуацию, потому что все эти банды непригодны к наступательным действиям, но очень хорошо заточены в мародерство и другие преступные действия на украинской земле.
Ситуация в Бахмуте: главные новости
- Напомним, что 25 мая об уходе своих бойцов из Бахмута, где многие месяцы ведутся изнурительные бои, заявил главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.
- Недавно в Минобороны Украины заявили, что россияне снизили активность в районе Бахмута, а ВСУ контролируют его окрестности.
- В ежедневной сводке военный эксперт Роман Свитан предположил, что, по графику, примерно через неделю вагнеровцев в Бахмуте уже не будет.
- Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый назвал заявления Евгения Пригожина "на сухом языке, латентной капитуляцией его группировки".