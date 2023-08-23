Користувачі мережі одразу "вибухнули" мемами, аби проілюструвати цю подію. 24 Канал зібрав наяскравіші і ділиться у цьому матеріалі.

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Вітання на "концерті Кобзона"

Тільки но Євгєній Пригожин записував нові відео, ймовірно, з Африки, де його найманці могли проходити навчання, як 23 серпня стало відомо про його можливу загибель в Росії.

В Росії міг розбитися літак, де ймовірно перебував Євгєній Пригожин / Телеграм "Крымсикй ветер"

Усі фото, відео та деталі падіння літака лідера "вагнерівців" Пригожина – у нашому телеграмі.

Користувачі мережі у першу ж годину відрізнилися креативом і навіть поділилися "ексклюзивними" кадрами падіння літака.

Ба більше – навіть дістали не менш "ексклюзивні" фото "усіх пасажирів" борту. Нагадаємо, подібних персонажів бачили під час обшуків будинку ватажка вагнерівців.

Користувачі мережі припускають ймовірних "пасажирів" літака / Телеграм "Крымский ветер"

Факт щодо точної загибелі Пригожина наразі достеменно не підтверджений, але за даними російських ЗМІ, його близьке оточення не може зв'язатися з терористом. Можливо, він і справді вже слухає концерт Кобзона.

Глядацька зала Кобзона увесь час поповнюється / Телеграм "Крымский ветер"

Зважаючи на одіозність постаті Пригожина, деякі користувачі мережі поставили під сумнів його ймовірну загибель.

Наразі про ймовірну смерть Пригожина заявляють російські ЗМІ / Телеграм "Бро скинув мем"

А от деякі навіть встигли поспівчувати пропутінській співачці Валєрії – дружині Йосипа Пригожина. Саме з ним трошки переплутали ватажка вагнерівців.

Користувачі мережі переплутали Пригожиних / Телеграм "Крымский ветер"

Ймовірна загибель Євгєнія Пригожина: що відомо