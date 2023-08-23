Користувачі мережі одразу "вибухнули" мемами, аби проілюструвати цю подію. 24 Канал зібрав наяскравіші і ділиться у цьому матеріалі.
Дивіться також Літак Пригожина розбився: жахливі відео з місця подій
Вітання на "концерті Кобзона"
Тільки но Євгєній Пригожин записував нові відео, ймовірно, з Африки, де його найманці могли проходити навчання, як 23 серпня стало відомо про його можливу загибель в Росії.
В Росії міг розбитися літак, де ймовірно перебував Євгєній Пригожин / Телеграм "Крымсикй ветер"
Користувачі мережі у першу ж годину відрізнилися креативом і навіть поділилися "ексклюзивними" кадрами падіння літака.
Ба більше – навіть дістали не менш "ексклюзивні" фото "усіх пасажирів" борту. Нагадаємо, подібних персонажів бачили під час обшуків будинку ватажка вагнерівців.
Користувачі мережі припускають ймовірних "пасажирів" літака / Телеграм "Крымский ветер"
Факт щодо точної загибелі Пригожина наразі достеменно не підтверджений, але за даними російських ЗМІ, його близьке оточення не може зв'язатися з терористом. Можливо, він і справді вже слухає концерт Кобзона.
Глядацька зала Кобзона увесь час поповнюється / Телеграм "Крымский ветер"
Зважаючи на одіозність постаті Пригожина, деякі користувачі мережі поставили під сумнів його ймовірну загибель.
Наразі про ймовірну смерть Пригожина заявляють російські ЗМІ / Телеграм "Бро скинув мем"
А от деякі навіть встигли поспівчувати пропутінській співачці Валєрії – дружині Йосипа Пригожина. Саме з ним трошки переплутали ватажка вагнерівців.
Користувачі мережі переплутали Пригожиних / Телеграм "Крымский ветер"
Ймовірна загибель Євгєнія Пригожина: що відомо
- Пройшло рівно два місяці з невдалого походу Євгєнія Пригожина на Москву і саме 23 серпня стало відомо про його ймовірну загибель.
- Так, російський журналіст Андрій Захаров повідомив, що ватажок вагнерівців вилетів із Африки до Росії, на борту був увесь командний склад ПВК "Вагнера".
- Надвечір 23 серпня пропагандисти федерального каналу "Росія24" заявили в ефірі, що Пригожин таки помер. Тим часом так звані російські ЗМІ повідомляють, що Владімір Путін терміново покинув Курськ, де брав участь в урочистостях з приводу річниці битви на Курській дузі.