Об этом сообщают российские СМИ. По предварительным данным, вагнеровцев должны довезти в Россию, информирует 24 Канал.

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Вагнеровцев "эвакуируют" из Беларуси

В мониторинговой группе "Белорусский Гаюн" рассказали, около 21 часа по местному времени на белорусский аэродром "Мачулищи" приземлился российский грузовой самолет Ил-76. Там отметили, что это первое тяжелое воздушное судно за длительное время.

Впоследствии в "Белорусском Гаюне" отметили, что в местах расположения вагнеровцев, а именно в населенных пунктах Цель и Осиповичи наблюдали проблемы с подключением к мобильному интернету. Какова была причина сбоев в работе сети – до сих пор неизвестно.

В конце концов, российские пропагандисты сказали, что якобы начинается эвакуация вагнеровцев из Беларуси обратно в Россию. Пока неизвестно, сколько наемников повара Путина вывезли обратно на родину.

Вагнеровцы имеют "план" на случай смерти Пригожина

Российские пропагандисты заявили, что в ЧВК "Вагнер" якобы существует давно разработанный и утвержденный механизм действий в случае смерти Евгения Пригожина или Дмитрия Уткина.

Поэтому если гибель этих лиц подтвердится, то алгоритм будет запущен немедленно. Однако россияне отказались уточнять, что именно этот механизм преследует цель, но, по их словам, это "в любом случае будет очень плохой новостью".

Также в сети ширится сообщение, что сейчас якобы проводится совет командиров ЧВК "Вагнера", на котором будут приняты решения по итогам информации о гибели Пригожина и его заместителях. Эти люди также опубликуют видеообращение, где командиры ЧВК "Вагнера" будут выступать с групповым заявлением.

Что известно об авиакатастрофе с Пригожиным