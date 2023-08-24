"Українські спецслужби легко можуть убити всіх", "вино з вибухівкою" та вибух у небі – такі версії загибелі Пригожина пропонують росіяни. Усі чекають подальшого розвитку подій.

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"Український слід"

Наразі є три версії загибелі Пригожина:

підірвали за наказом Путіна;

Пригожина вбили його певні вороги;

підірвали іноземні спецслужби.

Зверніть увагу! Усі фото, відео та деталі падіння літака лідера "вагнерівців" Пригожина – у нашому телеграмі.

Дехто з пропагандистів однозначний: "Це теракт до Дня Незалежності". На їхню думку, "великі начальники", тобто Путін і Шойгу не займаються помстою. У них нібито є важливі справи: "багато реальних проблем і багато реальних ворогів". Отже, це точно Україна. Цікаво, що пропагандист написав: для Путіна Пригожин уже не проблема. Обмовка?

Також, за незбагненною логікою росіян, підтвердженням "українського сліду" є те, що загинули "ні в чому не повинні люди, зокрема пілоти". Пропагандисти переконані: таке могли вчинити тільки українські спецслужби, а от росіяни ніколи б не зробили таке з росіянами. Підрив будинків у Чечні – 99 нагадати?

Це цікаво! Пропагандисти резюмують: "Українські спецслужби легко можуть убити всіх". Так і пишуть, прямим текстом. Добре, що бояться!

Теракт чи ППО

Журналіст Денис Казанський звертає увагу, що пропагандисти починають розганяти зручний їм наратив про теракт. Мовляв, літак був підірваний ізсередини. Тим часом "провагнерівські" канали пишуть, що це робота ППО. На користь версії про збиття літака Пригожина із ППО свідчать характерні звуки, які чули очевидці, та сліди на небі.

Прокремлівські ЗМІ вбачають у катастрофі вигоду для України та Заходу. Це нібито зробили, щоб "зіштовхнути лобами" вагнерівців і російську владу. Вибухівку буцімто занесли на борт в останній момент у ящику з вином. Це мав бути подарунок. (Нічогенький подарунок, побільше б таких!)

А от у звіті військової частини, де стоїть ППО, із якої, імовірно, збили літак, лаконічні: "в небі стався вибух".

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