Про це пишуть російські ЗМІ, повідомляє 24 Канал. Ймовірно, росіяни остерігаються нового заколоту, який може спричинити загибель Пригожина та керівництва терористичної організації "Вагнера".

Зверніть увагу Падіння літака Пригожина: Росавіація підтвердила, що глава ПВК "Вагнера" перебував на борту

У Ростові бояться нового заколоту вагнерівців

Усі силові структури Ростова-на-Дону підняли по тривозі – поліцію, росгвардію та інші. Ба більше, викликають на роботу навіть тих, хто у відпустці. Вочевидь, у Росії неабияк бояться, що загибель Євгенія Пригожина може спричинити новий заколот, який цього разу не очолить ватажок вагнерівців, але він стане його причиною.

Варто зауважити, що Ростов-на-Дону під час попереднього заколоту вагнерівці взяли за лічені години. І це при тому, що найманці Пригожина понад 200 діб намагалися захопити місто Бахмут, яке є в рази меншим за Ростов з населенням понад мільйон осіб.

Неспокійно також і в Бєлгородській області. Хоч під час попереднього заколоту вагнерівці не захопили Бєлгород, але все ж всі служби міста також підняли по тривозі.

Усі фото, відео та деталі падіння літака лідера "вагнерівців" Пригожина – у нашому телеграмі.

Пригожина ліквідували, а Путін, ймовірно, втікає на Валдай

23 серпня літак, який належав керівнику "Вагнерівців" розбився у Тверській області Росії. На борту були 10 людей, серед яких керівник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин, його права рука Дмітрій Уткін, особиста охорона та 3 членів екіпажу. Усі загинули.

Версій трагедії 2 – вибух на борту літака та влучання ракет російської ППО. Цікаво, що російські пропагандисти уже намагаються вигадати версії про нібито причетність України до подій, зокрема звинувачують нашу державу у підкладанні вибухівки на літак.

Тим часом на тлі ймовірного загострення через ліквідацію Пригожина, російські ЗМІ повідомили про те, що Владімір Путін втік на власному чартері на Валдай. Цікаво, що диктатор зник і під час заколоту, який очолював Пригожин, а переговори з вагнерівцями проводив самопроголошений білоруський президент Лукашенко.