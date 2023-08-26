Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что Евгений Пригожин был администратором, которому удалось организовать такую террористическую группировку для разных целей.

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По его мнению, сам "Вагнер" курировали российские элиты. Они и дальше будут заинтересованы в выкачивании ресурсов из Африки, поэтому найдут нового администратора, вокруг которого возникнут новые так называемые "частные военные компании".

Тогда вокруг человека с мешком денег возникнут новые "компании". Они также будут выполнять задачи в Африке. Там разная охрана, оборона, "отжим" ресурсов или замена правительства. Эти процессы будут продолжаться, пока есть деньги и заинтересованы в этом,

– отметил Свитан.

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Что будет с личным составом "Вагнера"

Как отметил Свитан, те вагнеровцы, которые не окажутся в Африке, скорее всего, попытаются пойти на контракт в министерство обороны России. Однако они будут находиться в составе других подразделений. Пожалуй, никакого "Вагнера" уже не будет.

Сначала российские спецслужбы проведут "сортировку" сил и средств. А уже потом их разбросают по разным направлениям. В роли вагнеровцев их уже не отправят в Украину. Они могут появиться тут только, если заключат контракт с министерством обороны России. "Вагнера" уже не существует. Не нужно было минусовать Пригожина и Уткина, если в России хотели сохранить этот потенциал,

– считает Свитан.

Уничтожение Пригожина: коротко