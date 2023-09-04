Аналитик и политолог из Праги Александр Морозов рассказал 24 Каналу, что сейчас ряду российских генералов не предъявили дела о коррупционном сотрудничестве с ЧВК "Вагнером". Однако не исключено, что диктатор Владимир Путин или кто-либо из его окружения инициирует такие расследования в дальнейшем.

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Спустя несколько дней после "марша справедливости" российские СМИ начали писать о том, что генерала Суровикина арестовали. Его якобы "забрали" еще 25 июня и отправили в СИЗО "Лефортово". В июле сообщили, что российского генерала удерживают и допрашивают в Москве.

4 сентября российская пропагандистка Ксения Собчак опубликовала фото, на котором якобы "живой и здоровый" генерал. Отметим, что пока нет никаких подтверждений тому, что фотография сделана недавно, кроме сообщения кремлевской муртады.

"Генерал Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве. Фото сегодняшнее", – написала под фото Собчак.



Генерал Суровикин на "свободе" / росСМИ

Справка. Генерал Сергей Суровикин – военный преступник, бывший командующий российскими силами вторжения в Украину с октября 2022 года. Именно ему приписывают идею наносить массированные ракетные удары по украинской инфраструктуре. В январе 2023 года он был отстранен от должности командующего войсками и стал командующим ВКС России.

Заметают следы

Ожидается, что Суровикин, как и остальные отстраненные генералы, независимо от расследования получит назначение по результатам принятия политических решений по мятежу. Вероятно, диктатор принял решение, ведь целый ряд генералов оказались на свободе.

Сейчас Кремль, пытаясь снизить публичное значение мятежа и убийство Пригожина, ведет профилактическую деятельность с вагнеровцами, чтобы они не шевелились и не предпринимали никаких разрушительных шагов.

– сказал аналитик и политолог.

Приспешники Путина заметают результаты следствия по сбитому самолету, в котором находилось руководство ЧВК "Вагнера", а также пытаются стабилизировать ситуацию в министерстве обороны. Цель Кремля состоит не в том, чтобы разрастался конфликт у минобороны, а наоборот, чтобы он тихо сходил насмарку. Может быть, именно поэтому Суровикин и вышел сейчас.

"Суровикин, который сейчас якобы освобожден, с точки зрения Путина и Шойгу сильно провинился. Вероятно, генерал еще окажется под следствием", – отметил Морозов.

Зачем освободили Суровикина: смотрите видео

Деятельность Суровикина