Пригожин был убит только после того, как перехватили компромат, который имел Кремль По крайней мере, так утверждает российский правозащитник и основатель организации Gulagu.net Владимир Осечкин. В эфире 24 Каналу он подробнее рассказал, чем Пригожин шантажировал Путина.

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"Нам действительно собираются передать определенные файлы, кое-что мы уже получили. Я не могу утверждать, что это действительно именно архив Евгения Пригожина. Но люди, которые нам передают эти материалы, выдают это за архив Пригожина", – отметил Владимир Осечкин.

Первая часть "правды" от Пригожина

Правозащитник заверил, что архив у Евгения Пригожина не было. Он действительно шантажировал Владимира Путина и довольно долго оставался таким образом на плаву.

Я точно знаю, что в течение более 8,5 лет Пригожин выполнял прямые указания Путина в рамках проекта, известного как ЧВК "Вагнер", о создании нелегальной армии наемников, которые за пределами России в ряде стран, в том числе в Украине, в Сирии, в Мали, будут выполнять определенные поручения в пользу Владимира Путина и его олигархов,

– рассказал Осечнин.

Он добавил, что Евгений Пригожин записывал вторую часть интервью, которая не была опубликована. В нем Пригожин раскрывал подробности и детали ряда военных преступлений, диверсий и террористических актов, к которым причастны спецслужбы России и ЧВК "Вагнера".

Заметим, что первая часть вышла как раз накануне похода Пригожина в Москву. В частности, он обличал ложь Владимира Путина о якобы цели и мотивы войны.

"Он прямо говорил о том, что эта война организована олигархами и генералами с одним единственным мотивом - захватить Украину, осуществить рейдерский захват с целью личного обогащения власть имущих в России, а не потому, что там якобы какие-то нацисты, националисты и т.д.", – отметил правозащитник.

Кроме того, Пригожин говорил и о том, что администрация президента и генералы причастны к обогащению на средства войны в Сирии, где участвовали. В то же время в первой части интервью он вел себя деликатно по отношению к Владимиру Путину. Только вспоминал олигархов, генералов и так далее.

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Чем Пригожин шантажировал Путина

Вторая часть интервью же более интересна. Там Пригожин он называл вещи своими именами. Осечкин рассказал, что информацию об этом получил от бывшего сотрудника Евгения Пригожина.

Они готовили публикацию целого ряда материалов, которые проливали свет и на 2014 – 2015 год. Именно тогда, когда российские спецслужбы и то, что теперь уже известно как НПК "Вагнера", осуществляли на Востоке Украины.

Он именно этим шантажировал Путина – что он начнет свидетельствовать. И Путин взял определенную паузу, гарантировал ему иммунитет, сохранение определенных активов в России и т.д. А на самом деле, в это время спецслужбы Путина делали все возможное, чтобы перехватить компромат. А потом, когда будет гарантия, что это, по крайней мере, внутри России не будет опубликовано, они и приняли окончательное решение о ликвидации,

– подчеркнул Осечкин.

Так что компромат Евгения Пригожина не только о ЧВК "Вагнера", там есть информация и о деятельности российских спецслужб, и о деятельности российской армии. Также есть интересные данные о "Проекте "К" - проекте по вербовке заключенных и отправке их на фронт.

"Но основной сообщник Пригожина здесь не кто иной, как Путин. Потому что без его личной подписи об увольнении ничего подобного не происходило", – заметил правозащитник.

По его словам, там много информации, после которой у Международного трибунала и у Международного уголовного суда появилось бы значительно больше оснований для ареста и задержания Путина.

Интересно, что во многом у Пригожина и Путина аудитории внутри России пересекаются и совмещаются. Поэтому то, что озвучил бы Пригожин против Путина и его ближайшего окружения, существенно подорвало бы внутренние рейтинги диктатора. А этого, конечно, Путин не мог допустить.

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