Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сделала заявление о смерти Евгения Пригожина. Во вторник, 29 августа, она напомнила, что собой представляет Кремль.

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Что сказали в Белом доме о Пригожине

Представитель администрации Джозефа Байдена заявила, что Белый дом близок к тому, чтобы объявить Кремль ответственным за смерть главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Мы все знаем, что у Кремля есть долгая история убийств оппонентов,

– отметила она.

Что говорил Байден о Пригожине

Не так давно американский лидер заявил, что смерть главаря наемников его совершенно не удивила. По его словам, в России "мало что происходит, за чем не стоит Путин".

В то же время президент США подчеркнул, что не знает достаточной информации, чтобы дать более конкретный ответ. Также следует заметить, что Байден ранее говорил, что он был бы осторожен на месте Пригожина.