Пригожина вбили лише після того, як перехопили компромат, який мав Кремль Принаймні так стверджує російський правозахисник та засновник організації Gulagu.net Володимир Осєчкін. В ефірі 24 Каналу він детальніше розповів, чим Пригожин шантажував Путіна.

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"Нам справді збираються передати певні файли, дещо ми вже отримали. Я не можу стверджувати, що це справді саме архів Євгена Пригожина. Але люди, які нам передають ці матеріали, видають це за архів Пригожина", – зазначив Володимир Осєчкін.

Перша частина "правди" від Пригожина

Правозахисник запевнив, що архів у Євгенія Пригожина був. Він справді шантажував Владіміра Путіна і досить довгий час залишався у такий спосіб на плаву.

Я точно знаю, що протягом понад 8,5 років Пригожин виконував прямі вказівки Путіна в рамках проєкту, відомого як ПВК "Вагнер", щодо створення нелегальної армії найманців, які за межами Росії в низці країн, у тому числі в Україні, в Сирії, в Малі, виконуватимуть певні доручення на користь Володимира Путіна та його олігархів,

– розповів Осєчнін.

Він додав, що Євген Пригожин записував другу частину інтерв'ю, яка не була опублікована. В ньому Пригожин розкривав подробиці й деталі цілої низки воєнних злочинів, диверсій та терористичних актів, до яких причетні спецслужби Росії та ПВК "Вагнера".

Зауважимо, що перша частина вийшла якраз напередодні походу Пригожина на Москву. Зокрема, він викривав брехню Володимира Путіна про нібито цілі та мотиви війни.

"Він прямо говорив про те, що ця війна організована олігархами та генералами з одним єдиним мотивом — захопити Україну, здійснити рейдерське захоплення з метою особистого збагачення можновладців у Росії, а не тому, що там нібито якісь нацисти, націоналісти тощо", – зауважив правозахисник.

Крім того, Пригожин говорив і про те, що адміністрація президента та генерали причетні до збагачення коштом війни у Сирії, де брали участь. Водночас в першій частині інтерв'ю він поводився делікатно щодо Володимира Путіна. Лише згадував олігархів, генералів і так далі.

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Чим Пригожин шантажував Путіна

Друга частина інтерв'ю ж цікавіша. Там Пригожин він називав речі своїми іменами. Осєчкін розповів, що інформацію про це отримав від колишнього співробітника Євгена Пригожина.

Вони готували публікацію цілої низки матеріалів, які проливали світло і на 2014 – 2015 рік. Саме тоді, коли російські спецслужби і те, що тепер уже відомо як ПВК "Вагнера", здійснювали на Сході України.

Він саме цим шантажував Путіна – що почне свідчити. І Путін взяв певну паузу, гарантував йому імунітет, збереження певних активів у Росії тощо. А насправді в цей час спецслужби Путіна робили все можливе, щоб перехопити компромат. А потім, коли буде гарантія, що це принаймні всередині Росії не буде опубліковано, вони й ухвалили остаточне рішення про ліквідацію,

– наголосив Осєчкін.

Тож компромат Євгенія Пригожина не тільки про ПВК "Вагнера", там є інформація і про діяльність російських спецслужб, і про діяльність російської армії. Також є цікаві дані про "Проєкт "К" – проєкт з вербування ув'язнених та відправлення їх на фронт.

"Але основний спільник Пригожина тут не хто інший, як Путін. Тому що без його особистого підпису про звільнення нічого подібного не відбувалося", – зауважив правозахисник.

За його словами, там є багато інформації, після якої у Міжнародного трибуналу та у Міжнародного кримінального суду з'явилося б значно більше підстав для арешту та затримання Путіна.

Цікаво, що багато в чому в Пригожина і Путіна аудиторії всередині Росії перетинаються і поєднуються. Тому те, що озвучив би саме Пригожин проти Путіна та його найближчого оточення, суттєво підірвало б внутрішні рейтинги диктатора. А цього, звичайно, Путін допустити не міг.

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