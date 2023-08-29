Фото з кладовища оприлюднили в низці російських ЗМІ, повідомляє 24 Канал. Наразі до могили нікого не пускають.
Варто прочитати Літак Пригожина могли збити ракетою "земля-повітря", – Reuters
Ватажка ПВК "Вагнера" поховали
У пресслужбі Пригожина повідомили, що його поховали на Порохівському кладовищі Санкт-Петербурга – вкрай непрестижному цвинтарі.
Прощання з Євгеном Вікторовичем відбулося в закритому форматі. Охочі попрощатися можуть відвідати Порохівське кладовище,
– мовиться у повідомленні.
Пригожина поховали: відео
Адміністрація Пороховського кладовища підтвердила журналістам інформацію про похорон Пригожина. За даними російських ЗМІ, пишного похорону не було – главу ПВК "Вагнера" поховали поруч із його батьком. Стрілянини, обов'язкової для церемонії прощання з людиною зі званням "герой Росії", адміністрація кладовища не чула.
Журналісти зазначають, що оскільки Пригожина нагороджено зіркою героя Росії, на його похороні мали бути:
- ескорт військових,
- почесна варта,
- військовий оркестр.
Труна ватажка вагнерівців мала бути накрита державним прапором.
Дивіться фото з могили Пригожина / Фото росЗМІ
Проте військових не було. В адміністрації Пороховського кладовища розповіли, що це був звичайний "віп-похорон", на який прийшли близько 20 – 30 осіб.
Було від 20 до 30 осіб. Тільки близькі та родичі, їх я знаю. Хвилин 40 тривала церемонія. Усі були в цивільному, військових я не бачив,
– повідомив співробітник кладовища.
До теми Загубився на Камчатці: у Росії знайшли "підозрюваного" у справі про падіння літака Пригожина
Периметр оточили силовики
Після похорону Пригожина кладовище оточили силовики.
Дивіться відео з Порохівського кладовища
За інформацією російських журналістів, відвідувачів не пускають на кладовище. Один із силовиків в оточенні сказав, що пройти на цвинтар можна буде лише вранці.
Нікого не пускають до могили: відео
В оточенні помітили, зокрема, людей з протидроновими рушницями. Периметр охороняють:
- співробітники поліції та військової поліції,
- кінологи,
- фахівці з розмінування.
Ситуація на цвинтарі напружена: відео
Також російські пабліки опублікували фото вірша, який розмістили на могилі Пригожина. Це уривок з твору російського поета-українофоба Іосіфа Бродського "Натюрморт", який закінчується словами:
"Мертвий чи живий,
різниці, жінко, немає.
Син чи Бог, я твій".
Дивіться фото з кладовища / Фото росЗМІ