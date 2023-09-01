Да, российский диктатор параноидально будет уничтожать всю так называемую российскую элиту. Об этом и много интересного – читайте в эксклюзивном интервью 24 Канала с советником главы Офиса Президента Украины Михаилом Подоляком.

Не упустите 50 друзей Путина и проклятие Пригожина: кто из списка Гааги доживет до трибунала

Напомним, что в первой части интервью мы рассказывали об итогах войны в течение лета 2023 года. Больше деталей – читайте по ссылке.

Что будет с вагнеровцами

Появилось видео Евгения Пригожина, на котором он якобы в Африке. На нем он говорит о том, что вроде бы еще жив.

Пригожин не жив. Это видео было снято именно тогда, когда и первое видео из Африки, где он говорит, что вагнеровцы "работают в 50-градусную жару". К тому же метаданные этого видео затерты, поэтому это манипуляция и попытка поторговаться за будущее ЧВК "Вагнера".

Ведь сегодня ЧВК "Вагнера" растягивают на куски, она теряет активы. В частности, перспективные активы, как считают россияне, на Африканском континенте. Поэтому они пытаются создать параллельную реальность, чтобы к вагнеровцев относились с определенным страхом. В то же время, чтобы российское общество давило на Кремль, мол, Пригожин жив, поэтому осторожно относитесь к ЧВК "Вагнера".

В России сейчас полностью уничтожают "Вагнера" как фундаментальный бренд победной войны и память о нем и героях так называемой "СВО". Их затирают в истории, как это характерно для России, хотя еще вчера создавали из вагнеровцев бренд.

Это достаточно показательно и должно повлиять на других героев, так называемой "СВО", которых там создали. Но сейчас все это убирают, и "специальная военная операция" постепенно превращается в нечто вторичное, что не должно доминировать в информационном пространстве.

Собственно, это же Россия, где в принципе мыслят не системно. В начале войны они мало об этом говорили, затем начали создавать бренды героев, масштабировать их, в частности, вагнеровцев.

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Сейчас они снова пришли к тому, что необходимо уменьшать информационное присутствие. А также нужно автоматически комментировать СВО, что они там всех уничтожили. Война просто продолжается, но да – они всех "уничтожили".

Это уже похоже на концепцию Джорджа Оруэлла из романа "1984" войны за Океанию. То есть война где-то идет, никто не понимает, что это за война, с кем. Но каждый день официальная пропаганда сообщает, что сегодня уничтожено соответствующее количество представителей Океании. Россияне хотят зайти в обезображенную реальность.

А с другой стороны, они начинают уничтожать все, что касается героизации "СВО", в частности ЧВК "Вагнера". Вагнеровцам предложили перейти на контрактную службу в росгвардию, а также частично перейти на контракты в минобороны. Опять же, на другие должности гораздо ниже и меньшую зарплату.

Полное интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

И исчез этот "флер" (таинственность – 24 Канал) ЧВК "Вагнера". Чем же была организация? Любимым коллективным киллерским агентством Путина, имевшим полный карт-бланш. Все его боялись в России, в российских силовых вертикалях, кроме кураторов. А сегодня "флер" исчезает.

ЧВК "Вагнера" пытается удержаться на плаву, оставить хотя бы ее костяк и остаться в качестве любимого коллективного киллера России. Однако это у них не получится. К тому же выглядит это немного диковато.

В России даже не захотели расследовать падение самолета Пригожина и запретили компании, производившей этот самолет, участвовать. Пригожина и Уткина похоронили без особых почестей. Однако у Пригожина остались какие-то "преданные псы", или те, кто им восхищался. Повлияет ли это на тех, кто в России мог бы пойти на войну, а теперь не пойдет, потому что увидит то, как отнеслись к Пригожину?

Бразильской компании, построившей самолет Embraer Legacy, на котором разбился Пригожин, не разрешили участвовать в расследовании крушения. Это дополнительно свидетельствует о том, кто принимал решение об убийстве Пригожина. То есть, все очевидно, и это еще раз подтвердили россияне. Они уже не маскируют это.

Да и вообще, на мой взгляд, никакого расследования не будет. Будет фиктивное расследование следственного комитета. Ведь даже российская держава – только вдумайтесь – не участвует в расследовании этой авиакатастрофы.

Поэтому, безусловно, все это еще раз подчеркивает, что авиакатастрофа с Пригожиным произошла исключительно из-за личной позиции Путина. То есть, он является заказчиком убийства Пригожина. Думаю, в России это уже понимают все, кто более или менее заведомо поддерживал Пригожина или интересовался этой информацией.

Что касается ЧВК "Вагнера", то ее в принципе уже не будет. Давайте окончательно поставим точку на этом. Вагнеровцы будут расформированы, все компании активы заберут, у нее будут другие кураторы.

В настоящее время продолжается борьба между кураторами за возможность контролировать события в Африке. Более того, на Африканском континенте продолжаются перевороты. Российское присутствие там очевидно, и оно должно продолжаться. Безотносительно ко всему, ЧВК "Вагнера" там переформатируют. Кто-то останется и будет там работать, но на других условиях.

Что же касается "буйных", которые могли бы задать определенные вопросы о случившемся с Пригожиным, то никаких "буйных" не будет. Они не будут выходить на улицы и не будут устраивать протесты, потому что аудитория Пригожина – это диванные ультрапатриоты. Они очень мощно со всеми "воюют", но очень всего боятся. Самые радикальные люди обычно достаточно боязливые.



Пригожина похоронили без почестей / РосСМИ

Смерть Пригожина запустила необратимые процессы в Кремле

Что касается самого Пригожина, мы все думали, если он себя ведет так дерзко и грубо, то наверняка есть какие-то аргументы. И эти аргументы или компромат касаются не только ЧВК "Вагнера". Как выяснилось, это все фейки. Как это происходит в России, когда речь идет о предоставлении доказательств, выясняется, что все это было понтами, блефом и никаких аргументов не существует.

В то же время, демонстративное убийство Пригожина в воздухе, манифест над Тверской областью, запустило необратимые механизмы в российских элитах.

Сегодня ее представители осознают, что Путин не является договороспособным. Даже внутри элит он не будет держать ни единого слова. Он относится ко всем абсолютно подозрительно и будет уничтожать всех, потому что всех будет параноидально бояться.

Путин будет углубляться в разрушительный конфликт не только с Украиной, но и с другими, особенно технологическими странами. И таким образом лишит свои элиты права в будущем возобновить сотрудничество с этими странами.

Для российских элит уже очевидно, что Путина нужно убирать, потому что договориться с ним о каких-то правилах невозможно. Он уничтожил все правила, их нет в России. Соответственно, элиты понимают, что они только будут терять. Более того, в определенный момент они могут начать исчезать физически из-за параноидальности Путина.

История с Пригожиным показала, что существует единственный сценарий. Если в России кто-то хочет еще иметь голову на плечах, нужно сделать несколько важных шагов :

избавиться от Путина любым способом;

сформировать переходное транзитивное правительство;

договариваться с Украиной о том, что россияне быстро покидают нашу территорию;

договариваться с другими странами, что транзитивное правительство гарантирует определенные правила или договоренности на послевоенное время. А дальше выходить на легальные публичные договоренности.

Но существует фактор непредсказуемого Путина. Это уже очевидно для представителей российской элиты. Пока Путин такой, как он сегодня выглядит, у них нет никакого шанса выйти без личных существенных потерь, в частности физических, из этой войны. Им нужно принять для себя соответствующие решения. И убийство Пригожина запустило формальные либо неформальные процессы среди российских элит.

Гиркин хочет заменить Путина

Игорь Гиркин собрался идти в президенты России. Написал пост в телеграме, где привел аргументы, что он станет лучшим президентом, чем Путин. Мол, Путин слишком "доверчивый" и "мягкий", а он будет более жестоким. Что это, бунт или выпрашивание такой же смерти, как у Пригожина? Или демонстрация того, что оппозиция в России существует?

Гиркина не существует. Он вообще отсутствует как субъект. Это нулевой субъект с отрицательной стоимостью. Гиркина обнулил Пригожин в свое время, когда сказал ему, мол, если ты много всего знаешь, иди в составе ЧВК "Вагнера" воевать. А Гиркин убежал от всего.

У него была определенная аудитория, которая его читала. Но эта аудитория, как выяснилось, очень боится российского государства. Эти люди не вышли в поддержку Гиркина. Они никогда этого не будут делать в отличие от так называемых российских системных либералов. Те хотя бы периодически выходили на акции протеста, в частности на Манежную площадь.

А поддержка Гиркина оказалась виртуальной, потому что он более пассионарно-агрессивно писал о войне, чем другие блоггеры. Но это не значит, что у Гиркина есть электоральный вес. Он его вообще не имеет.

Также Гиркин не влияет ни на какие процессы и не имеет ресурсов. Кроме того, вряд ли кто-нибудь будет инвестировать в него. Даже эта особь, Малофеев (российский православный миллионер Константин Малофеев – 24 Канал), не будет финансировать его.

У Гиркина не существует ни одного медийного компонента. В общем, он абсолютно комедийный персонаж и напоминает человека, выполняющего определенные функции петуха на куриной ферме. Не больше, но и не меньше.



Террорист Игорь Гиркин / РосСМИ

Его уже никто не воспринимает всерьез, потому нет смысла вообще обсуждать, что он написал. Ведь это имеет только одну нагрузку: Гиркин вымаливает на коленях возможность оставить СИЗО, перейти на свой диванчик и оттуда рассказывать, как надо воевать. Существует несколько вариантов, как все закончится у Гиркина :

может неожиданно физически закончить существование в СИЗО, потому что кто-то там просто "случайно подойдет к нему";

будет сидеть пожизненно через украинское или международное правосудие;

не доживет до правосудия – независимо от того, что будет дальше происходить в России, для того, чтобы не иметь свидетелей событий 2014 года.

Когда в России говорят, что мотивом для полномасштабного вторжения для них стала защита какого-то мифического "народа Донбасса", свидетель Гиркин после того, как с ним юридически поработают, может многое рассказать. В частности, что не было никакого "нападения на народ Донбасса", кроме российского нападения на народ Украины.

И потому он просто исчезнет. Так что нет никакого Гиркина как субъекта того или иного процесса.

О правильных акцентах относительно войны

Если все начиналось якобы с какой-то защиты мифического народа Донбасса, то теперь вся "СВО" построена на том, чтобы "защитить бедную, несчастную Москву" от прилетающих по ней дронов.

Если мы разбираем, что происходило в 2014 году, совершенно четко нужно будет сказать, что это Россия пришла на суверенную территорию, сделала себе анклавы, убила там людей. После этого она провоцировала восемь лет: атаковала, совершала террористические акты.

Начиная с 2022 года Россия безосновательно организовала масштабную войну против суверенного государства. Ключевое – никакого юридического основания для того, чтобы о чем-то там говорить или как-то оправдаться.

Почему они так нервно ведут себя? Потому что они понимают: если они проиграют войну, а это очевидно, то тогда не смогут говорить какую-то абстракцию о "защите народа Донбасса". Никто это не воспринимает, потому что это юридический нонсенс. Они не приходили никого "защищать". Они пришли убивать граждан другой страны.

Надо правильно ставить акценты. Эта война идет именно ради того, чтобы защитить Украину и другие страны от четырех видов террористической деятельности России, которые должны быть остановлены.

непосредственные массовые убийства гражданского населения;

заминирование объектов критической инфраструктуры;

террористическая пропагандистская деятельность;

вмешательство в политические процессы в других странах, приводящие к массовым беспорядкам на улицах.

Очень интересно смотреть на таких людей (в российской власти – 24 Канал), потому что у них все написано на физиономии. Мы можем смотреть на Сергея Лаврова, Дмитрия Пескова, Владимира Путина – как они ведут себя, говорят, мотивируют те или иные действия.

Эти люди некомпетентны для тех функций, которые выполняют. Они находятся не на своем уровне. Они частично криминализированы, поэтому мышление этих людей не совпадает с мышлением современных политических элит других стран. Поэтому садиться с ними за стол переговоров – это нонсенс.

Эрдоган летит к Путину

Но Реджеп Эрдоган летит к Путину в Сочи и 8 сентября хочет с ним встретиться. Я так понимаю, поговорить о зерновом коридоре, но все-таки.

Моя позиция несколько иная, безотносительная к Эрдогану. Я считаю, что если ты хочешь иметь определенную репутацию, ты с уважением относишься к себе. "Путин, тебе что-нибудь нужно – приходи сюда. Если ты не хочешь, тогда мы считаем, что ты никто". И тогда ты репутационно выглядишь именно как глобальный лидер.

А если ты едешь к человеку, который сегодня абсолютно боится выйти из кабинета и пройтись без охраны три метра, это будет означать, что репутация – ничто в современном мире. В то же время ты претендуешь на статус регионального, мощного лидера, который должен заботиться, например, о безопасности Черноморской акватории.

Я думаю, что Турция получает сегодня от России все, что ей нужно, с демпингом. Это для Турции важно, учитывая то экономическое положение, в котором эта страна находится. Здесь я с симпатией отношусь к Эрдогану. У меня такое парадоксальное отношение.



Реджеп Эрдоган и Владимир Путин / Associated Press

С одной стороны, если ты хочешь быть региональным лидером, то должен вести себя иначе, демонстрировать свое неуважение к человеку, который чего-то боится. С другой стороны, если у тебя есть экономические сложности – можно решить вопрос путем демпинга, потому что Россия готова платить премии, может многое отдать даром.

Здесь Эрдогану решать, что для него важнее. Для нас важнее, например, когда мы говорим об акватории Черного моря, чтобы страны перестали смотреть вверх.

Черноморская акватория – это деньги. Там плавают какие-то странные существа, относящиеся к остаткам Черноморского российского военного флота, и диктуют условия: можете ли вы зарабатывать деньги или не можете.

Можно сказать: смотрите, вы там себе сражайтесь, где хотите, но есть торговые маршруты, здесь будут ходить балкеры. Если к ним приблизится какой-нибудь из российских кораблей – он будет уничтожен. И на этом все.

Россия понимает этот язык лучше всех остальных. А если они даже приблизятся для провокации – уничтожить один объект, после этого крики, через 24 часа Россия боится даже в эту сторону смотреть. И акватория Черного моря начинает работать.

Кстати говоря Игра, в которую могут играть двое: сможет ли Эрдоган спасти Путина после срыва зерновой сделки

Это об эскалации? Нет, это о деэскалации. Потому что, когда вы наработали определенное морское международное право – оно должно работать. Если кто-то его нарушает и вы за это не наказываете – это эскалация, потому что будут и другие нарушать, а нарушитель будет увеличивать объем нарушений.

Если вы наказали, а потом показали: смотрите вот морское право четко зафиксировано. Вы его нарушили – мы вас наказали. И это деэскалация. Так работает система глобального сдерживания.

Судьба зернового соглашения

Если Эрдоган подпишет какие-то документы с Путиным по поводу зерновой инициативы, для нас это играет какую-то роль? Нашли ли мы выход из этой ситуации?

Президент Владимир Зеленский всегда ищет решение. Он не ждет, что все будет складываться само собой – это эффективность этого президента Украины. Поэтому мы после 18 месяцев так выглядим сегодня и можем эту войну полностью выиграть.

Да, мы ищем возможности, они проговариваются. Дунай, ниже порты через Румынию. Это все отрабатывается, ищем решения, и они будут. Но если будут подписаны какие-то соглашения, которые все будут гарантировать, что работало год – нас это не касается, о чем там Турция договорится с Россией. У нас соглашение будет – ООН, Турция, Украина.

Для нас важно (восстановить зерновой коридор через море – 24 Канал), потому что логистически это проще, чем сухопутные транзитивные коридоры. 18 миллионов тонн, напомню, за год мы отправили.

Кроме того, Россия уничтожила много портовой и зерновой инфраструктуры, она украла 6,2 миллиона тонн украинского зерна, спокойно его вывезла через свои порты и продала на внешнем рынке.

Россия уничтожает зерновое соглашение не только для того, чтобы шантажировать сообщества голодом, но и для того, чтобы уничтожить конкурентов в этом регионе. Кто конкурент? Украина, продававшая огромные объемы зерна на внешние рынки и таким способом балансировавшая глобальную цену на разные виды зерна.

Россия заинтересована в чем? В искусственных монополиях где угодно. И как эти монополии может создавать неконкурентное, технологически отставшее государство? Исключительно путем войны, шантажа или других провокаций. Это же типичное поведение.

Просто здесь как раз вопрос, когда мы говорим с вами о Турции, других странах, об ООН, например. Осознают ли они, что если поддаешься на шантаж один раз, завтра будет второй шантаж, послезавтра – третий.

Ты всегда зависим от шантажа непредсказуемой страны, которая будет пользоваться этим и будет балансировать цену, насколько она ей выгодна. На этом же глобальную политику построить невозможно.