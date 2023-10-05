Кроме того, россияне укрепляются на несколько этажей под землей. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов.

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Россияне строят оборону под землей

"Оккупанты два этажа углубляют в землю. Почему? Во-первых, "никакой паники нет" именно в тылу там, где более 90 - 100 километров от фронта. Во-вторых, они на территорию Бердянского района притягивают в тыл российское командование, а именно "топ-чиновников"", – сказал Дудукалов.

По его словам, враг беспокоится за "элитное" российское руководство, отправившееся на Бердянское направление. Ведь россияне понимают, что ракеты Storm Shadow могут далеко попасть, поэтому и начали строить фортификационные сооружения, чтобы обустроить командные пункты.

Если россияне роют оборону в тылу, которая уже выглядит почти как на фронте, то мы понимаем, что оккупанты верят в украинское контрнаступление.

– отметил заместитель председателя Бердянского районного совета.

Дудукалов о ситуации в Запорожской области: смотреть видео

Враг превращает деревни в казармы

Как отметил Дудукалов, оккупанты сконцентрировали немалое количество российских войск на оккупированных территориях, в том числе в Бердянске. Ранее враг сосредотачивал военнослужащих как можно дальше от людей – на базах отдыха и курортах. Однако сейчас все наоборот: российские захватчики превращают села в казармы и воинские части.

Села Бердянского района страдают едва ли не больше всего, потому что в каждом доме, который пуст, живут от 10 до 20 оккупантов. Даже не учитывают, что рядом может находиться местное население. Они не скрывают этой риторики, говорят местным, что им удобно селиться там, потому что знают, что по ним не прилетит,

– сказал Дудукалов.

Как обычно "вторая армия" мира прикрывается местным населением. Также оккупанты расквартируются по гражданским помещениям в Бердянске. Поскольку численность российских войск меняется чуть ли не каждый день. Именно на Запорожское направление оккупанты аккумулируют все силы, поэтому количество российских солдат крайне мощное.

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