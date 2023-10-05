Крім того, росіяни укріплюються на кілька поверхів під землею. Про це 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов.

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Росіяни будують оборону під землею

"Окупанти два поверхи заглиблюють в землю. Чому? По-перше, "нікакой панікі нєт" саме в тилу там, де понад 90 – 100 кілометрів від фронту. По-друге, вони на територію Бердянського району притягують в тил російське командування, а саме "топчиновників"", – сказав Дудукалов.

За його словами, ворог турбується за "елітне" російське керівництво, яке відправили на Бердянський напрямок. Адже росіяни розуміють, що ракети Storm Shadow можуть далеко поцілити, тому й почали будувати фортифікаційні споруди, аби облаштувати командні пункти.

Якщо росіяни риють оборону в тилу, яка вже виглядає майже як на фронті, то ми розуміємо, що окупанти вірять в український контрнаступ,

– наголосив заступник голови Бердянської районної ради.

Дудукалов про ситуацію у Запорізькій області: дивитися відео

Ворог перетворює села на казарми

Як зауважив Дудукалов, окупанти сконцентрували чималу кількість російських військ на окупованих територіях, зокрема у Бердянську. Раніше ворог зосереджував військовослужбовців якомога далі від людей – на базах відпочинку та курортах. Проте наразі усе навпаки: російські загарбники перетворюють села на казарми та військові частини.

Села Бердянського району страждають ледь не найбільше, тому що в кожній хаті, яка порожня, мешкають від 10 до 20 окупантів. Навіть не зважають, що поруч може знаходитися місцеве населення. Вони не приховують цієї риторики, вони кажуть місцевим, що їм зручно селитися там, бо знають, що по них не прилетить,

– сказав Дудукалов.

Як і зазвичай "друга армія" світу прикривається місцевим населенням. Також окупанти розквартировуються по цивільних помешканнях у Бердянську. Позаяк чисельність російських військ змінюється ледве не щодня. Саме на Запорізький напрямок окупанти акумулюють усі сили, тому кількість російських солдатів вкрай потужна.

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