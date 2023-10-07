Карта боевых действий по состоянию на 7 октября / Коллаж 24 Канала
Силы обороны Украины уже 591-й день продолжают освобождать наше государство от российских захватчиков. Так, украинские защитники смогли отразить атаки врага на восточных рубежах обороны, а также продвинуться в южных областях Украины.
Всего в течение суток произошло 34 боевых столкновения на фронте. Кроме того, враг нанес 3 ракетных, 67 авиационных ударов и совершил 46 обстрелов территории Украины по реактивным системам залпового огня.
ВСУ отразили атаки россиян возле Синьковки: смотрите на карту
Силы обороны отразили атаки врага у Макеевки: смотрите на карту
Враг атаковал позиции ВСУ возле Марьинки: смотрите на карту
ВСУ отразили атаки врага возле Угледара: смотрите на карту
Какая ситуация на Юге нашего государства
Что происходит по другим направлениям
Украинские военные нанесли потерю врагу
Авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также украинские пилоты трижды ударили по зенитно-ракетным комплексам российской армии.
В то же время, подразделения ракетных войск поразили пункт управления, средство противовоздушной обороны, 6 артиллерийских средств, район сосредоточения личного состава и станцию радиоэлектронной борьбы противника.