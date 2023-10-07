Всего в течение суток произошло 34 боевых столкновения на фронте. Кроме того, враг нанес 3 ракетных, 67 авиационных ударов и совершил 46 обстрелов территории Украины по реактивным системам залпового огня.

К теме ВСУ имели частичный успех возле Копани и Новопрокоповки, а также восточнее Андреевки.

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На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Кроме того, в ходе ведения наступательных действий на Бахмутском направлении ВСУ имели частичный успех восточнее Андреевки Донецкой области.