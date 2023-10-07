Всего в течение суток произошло 34 боевых столкновения на фронте. Кроме того, враг нанес 3 ракетных, 67 авиационных ударов и совершил 46 обстрелов территории Украины по реактивным системам залпового огня.

К теме ВСУ имели частичный успех возле Копани и Новопрокоповки, а также восточнее Андреевки.

Что происходит на Востоке Украины

ВСУ отразили атаки россиян возле Синьковки: смотрите на карту

Силы обороны отразили атаки врага у Макеевки: смотрите на карту

Враг атаковал позиции ВСУ возле Марьинки: смотрите на карту

ВСУ отразили атаки врага возле Угледара: смотрите на карту

Какая ситуация на Юге нашего государства

Что происходит по другим направлениям

Украинские военные нанесли потерю врагу

Авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также украинские пилоты трижды ударили по зенитно-ракетным комплексам российской армии.

В то же время, подразделения ракетных войск поразили пункт управления, средство противовоздушной обороны, 6 артиллерийских средств, район сосредоточения личного состава и станцию радиоэлектронной борьбы противника.