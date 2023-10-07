Карта бойових дій станом на 7 жовтня / Колаж 24 Каналу
Сили оборони України уже 591 день продовжують звільняти нашу державу від російських загарбників. Так, українські захисники змогли відбити атаки ворога на східних рубежах оборони, а також просунутися в південних областях України.
ЗСУ відбили атаки росіян біля Синьківки: дивіться на карту
Сили оборони відбили атаки ворога біля Макіївки: дивіться на карту
Ворог атакував позиції ЗСУ біля Мар'їнки: дивіться на карту
ЗСУ відбили атаки ворога біля Вугледара: дивіться на карту
Яка ситуація на Півдні нашої держави
Що відбувається на інших напрямках
Українські військові завдали втрат ворогу
Авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також українські пілоти тричі вдарили по зенітно-ракетних комплексах російської армії.
Водночас підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, засіб протиповітряної оборони, 6 артилерійських засобів, район зосередження особового складу та станцію радіоелектронної боротьби противника.