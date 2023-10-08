Українські захисники продовжують ведення оборони на Сході та Півдні, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Карту бойових дій на ранок 8 жовтня публікує 24 Канал.

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Росія продовжує терор мирного населення

У Генштабі розповіли, що за минулу добу відбулося 68 бойових зіткнень. Окупанти завдали 8 ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснили 37 обстрілів з РСЗВ як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Окрім того, руйнувань та пошкоджень зазнали: зерносховище припортової інфраструктури, будівлі пансіонату в рекреаційній зоні, багатоквартирні та приватні житлові будинки, професійно-технічне училище, інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Степне Сумської області; Куп'янськ, Петропавлівка, Курилівка, Піщане Харківської області; Новолюбівка, Білогорівка Луганської області; Катеринівка, Спірне, Кліщіївка, Нью-Йорк, Мар’їнка, Новомихайлівка, Антонівка, Водяне, Володине Донецької області; Приютне Запорізької області та Вилкове Одеської області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Карта бойових дій:

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Що відбувається на різних напрямках фронту

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському – ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп'янському напрямку українські захисники відбили 13 атак окупантів у районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

На Лиманському – 6 атак ворога в районі Макіївки Луганської області.

На Бахмутському – противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, щоправда, успіхів не мав.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському та Мар'їнському напрямках росіяни здійснили понад 20 невдалих атак в районах Авдіївки, Первомайського, Мар'їнки, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили близько 10 атак ворога в районах населених пунктів Водяне та Золота Нива Донецької області.

Українські військові продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних (штурмових) дій на Бахмутському напрямку.

Мали частковий успіх північно-східніше Андріївки Донецької області. Наші воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога,

– підкреслили у Генштабі ЗСУ.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно вражають тили російських загарбників.

До речі, упродовж минулої доби наша авіація завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 – по російських ЗРК. Окрім того, захисники знищили 4 безпілотники оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ уразили артилерійський засіб, район зосередження особового складу та станцію РЕБ окупантів.