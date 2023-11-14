За словами Сирського, російські окупанти зазнають великі втрати. Водночас вони продовжують атакувати українські частини у районі Куп'янська.

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Окрім того, російські окупанти збільшили використання дронів-камікадзе.

На півночі та півдні від Бахмута російські війська намагаються перехопити ініціативу, шляхом проведення контратак. Втім, наші оборонці розбивають усі плани та намагання окупантів захопити нашу землю. Ворог щодня втрачає свої наступальні спроможності,

– мовиться у повідомленні.

Сирський наголосив, що у районі відповідальності ОСУВ "Хортиця" окупанти упродовж двох тижнів втратили понад 4 тисячі загарбників. Окрім того, знищити та пошкодити вдалося понад 500 одиниць військової техніки окупантів.

Що відбувається на різних напрямках фронту