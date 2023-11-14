По словам Сырского, российские оккупанты несут большие потери. В то же время, они продолжают атаковать украинские части в районе Купянска.

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Кроме того, российские оккупанты увеличили использование дронов-камикадзе.

На севере и юге от Бахмута российские войска пытаются перехватить инициативу путем проведения контратак. Впрочем, наши защитники разбивают все планы и попытки оккупантов захватить нашу землю. Враг каждый день теряет свои наступательные возможности,

– говорится в сообщении.

Сырский подчеркнул, что в районе ответственности ОСУВ "Хортица" оккупанты в течение двух недель потеряли более 4 тысяч. захватчиков. Кроме того, уничтожить и повредить удалось более 500 единиц военной техники окупантов.

Что происходит на разных направлениях фронта