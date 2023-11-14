По словам Сырского, российские оккупанты несут большие потери. В то же время, они продолжают атаковать украинские части в районе Купянска.
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Кроме того, российские оккупанты увеличили использование дронов-камикадзе.
На севере и юге от Бахмута российские войска пытаются перехватить инициативу путем проведения контратак. Впрочем, наши защитники разбивают все планы и попытки оккупантов захватить нашу землю. Враг каждый день теряет свои наступательные возможности,
– говорится в сообщении.
Сырский подчеркнул, что в районе ответственности ОСУВ "Хортица" оккупанты в течение двух недель потеряли более 4 тысяч. захватчиков. Кроме того, уничтожить и повредить удалось более 500 единиц военной техники окупантов.
Что происходит на разных направлениях фронта
- На Бахмутском направлении за сутки удалось отразить 15 атак. За сутки удалось уничтожить 122 оккупанта и 15 единиц вражеской техники.
- На Лимано-Купянском направлении российские захватчики сохраняют интенсивность обстрелов. За сутки оккупанты совершили 692 обстрела, а также выпустили 16 дронов-камикадзе и нанесли 11 авиаударов. Только за сутки там удалось уничтожить более 200 окупантов.