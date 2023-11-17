Жоден російський воєнкор вирішив про цей випадок не розповідати назагал. А Новіков ще навіть опублікував відеодоказ своїх слів.
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Українська ДРГ в тилу ворога
Колаборант Владімір Новіков на прізвисько "Алабай" розповів, що декілька днів тому українські військові проникли у місце розташування підрозділу армії Росії у Запорізькій області. Вони "викосили" ворожих солдат, майже безшумно зайшовши у казарму.
Внаслідок застосування безшумної зброї, тобто часові були зняті, противник зайшов до підвального приміщення, яке використовувалося під "розполагу", закидав гранатами й засипав кулями. Втрати були величезні,
– поділився зрадник.
Росіяни не очікували такого сюрпризу, тому просто спали. Зате коли прокинулися, казарму охопив справжній хаос.
Звісно, люди відпочивали, було велике скупчення у темноті. В цій плутанині, в темноті, коли стрілянина і рвуться гранати, відбувся хаос, каша, одне одного теж зачепили,
– ділиться "Алабай".
Владімір Новіков звинуватив в інциденті російське командування. За його словами внаслідок "ідіотизму або безтурботності" не було достатньо грамотно вибудовано охорону. Також "Алабай" розповів, що подібне траплялося й у 2014 – 2015 роках.
Ситуація на фронті: останні новини
- ЗСУ за добу ліквідували 1140 окупантів, загальні втрати ворога становлять 316 760 одиниць особового складу. Також українські військові за 16 листопада знищили 27 танків, 11 броньованих машин, 29 артсистем та інше російське озброєння.
- За оцінками Заходу, втрати ворога подібні до українських підрахунків та можуть налічувати 300 – 400 тисяч бійців. У найзапекліших боях під Авдіївкою російські загарбники втрачають від 500 до 1000 своїх бійців на день – наразі там найгарячіша точка.
- Нашій розвідці вдалося перехопити чергову розмову окупантів на Бахмутському напрямку, у якій вони скаржаться на брак кадрів та пияцтво серед особового складу. Зокрема, вони жалілися, що коли "їздили покататися", то 16 окупантів стали "трьохсотими", а 5 – "двохсотими". Крім того, ще 7 взагалі зникли безвісти. Ще й підбили 2 БМП загарбникам.