Лише за останню добу вдалося знищити 1140 одиниць особового складу ворога. Скільки загарбників більше ніколи не повернуться в Україну зі зброєю – передає 24 Канал.

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Втрати Росії у повномасштабній війні

Особового складу – близько 316 760 (+1140),

танків – 5415 (+27),

бойових броньованих машин – 10 132 (+11),

артилерійських систем – 7712 (+29),

РСЗВ – 893 (+3),

засобів ППО – 585 (+0),

літаків – 323 (+0),

гелікоптерів – 324 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5709 (+20),

крилатих ракет – 1563 (+1),

кораблів і катерів – 22 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки й автоцистерн – 10 077 (+17),

спеціальної техніки – 1086 (+2).

Втрати ворога на 17 листопада 2023 року / статистика Генштабу

Росіяни ховають техніки

Раніше ворог стягував свою техніку відкрито, доки ЗСУ не почали її знищувати. Зокрема, на Авдіївському напрямку росіяни приховано перекидають резерви, маскують техніку. Тепер вони роблять це вночі, щоб їх було важче виявити. Вони прагнуть ускладнити роботу українським розвідувальним БпЛА.

Збройним Силам доводиться ретельніше проглядати кожен сантиметр землі, щоб виявити такі об'єкти. Ускладнює роботу безпілотників також погана погода. Гіпотетично, якщо дощ замочить один з двигунів, він може розвернутися та полетіти назад.

Варто також додати, що українські захисники за допомогою хитрощів навчилися обходити роботу російських засобів радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки.