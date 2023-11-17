Ни один российский военкор не решил об этом случае рассказывать вообще. А Новиков еще даже опубликовал видеодоказательство своих слов.
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Украинская ДРГ в тылу врага
Коллаборант Владимир Новиков по прозвищу "Алабай" рассказал, что несколько дней назад украинские военные проникли в место базирования подразделения армии России в Запорожской области. Они "выкосили" вражеских солдат, почти бесшумно зайдя в казарму.
В результате применения бесшумного оружия, то есть часовые были сняты, противник зашел в подвальное помещение, которое использовалось под "расположение", забросал гранатами и засыпал пулями. Потери были огромными,
– поделился предатель.
Россияне не ожидали такого сюрприза, потому просто спали. Зато когда проснулись, казарму охватил настоящий хаос.
Конечно, люди отдыхали, было большое скопление в темноте. В этой неразберихе, в темноте, когда стрельба и рвутся гранаты, произошел хаос, каша, друг друга тоже зацепили,
– делится "Алабай".
Владимир Новиков обвинил в инциденте российское командование. По его словам, вследствие "идиотизма или беззаботности" не была достаточно грамотно выстроена охрана. Также "Алабай" рассказал, что подобное случалось и в 2014 – 2015 годах.
Ситуация на фронте: последние новости
- ВСУ за сутки ликвидировали 1140 оккупантов, общие потери врага составляют 316 760 единиц личного состава. Также украинские военные за 16 ноября уничтожили 27 танков, 11 бронированных машин, 29 артсистем и другое российское вооружение.
- По оценкам Запада, потери врага подобны украинским подсчетам и могут насчитывать 300 – 400 тысяч бойцов. В самых ожесточенных боях под Авдеевкой российские захватчики теряют от 500 до 1000 своих бойцов в день – там самая горячая точка.
- Нашей разведке удалось перехватить очередной разговор оккупантов на Бахмутском направлении, в котором они жалуются на нехватку кадров и пьянство среди личного состава. В частности, они жаловались, что когда "ездили прокатиться", то 16 оккупантов стали "трехсотыми", а 5 – "двухсотыми". Кроме того, еще 7 вообще пропали без вести. Еще и подбили 2 БМП захватчикам.