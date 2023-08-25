Воин планировал жениться, но так и не успел. К сожалению, последний раз Руслан Карпюк вернулся домой "на щите". Гибель защитника Украины 14 августа подтвердили в отдельном отряде спецназначения "Любарт".

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Руслан Карпюк навсегда в строю

В ходе операции по освобождению украинской земли на одном из трудных участков фронта героически погибли 4 бойца "Любарта": Роман "Ворон" Кужель, Вадим "Аркан" Бельский, Игорь "Джокер" Стасюк, Руслан "Белый" Карпюк. Ребята погибли воинами, продолжая вести бой даже будучи тяжелоранеными,

– отметили в отряде.

В Торчинской группе в фейсбуке сообщили, что Герой в последний раз вернулся домой 18 августа. Руслан Карпюк был единственным сыном у матери. Он планировал жениться.

К сожалению, 8 августа 2023 во время выполнения боевого задания воин погиб. Простились с Героем в День Независимости 24 августа, писала "Волынская служба новостей".

Руслан Карпюк погиб, защищая Украину / фото из "Волынской службы новостей"

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Руслана Карпюка. Вечная память и слава Герою!

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На Востоке погиб защитник Роман Матрущенко

В Донецкой области погиб младший сержант ВСУ Роман Матрущенко. Житель Ирпенской общины встал на защиту родной земли в первый день полномасштабной войны. В октябре мобилизовался.

Герой полег в бою во время штурма вражеских позиций 18 августа вблизи Клищиевки Бахмутского района. Без отца остался 6-летний сын.