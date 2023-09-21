"Конан", который провел в открытом море 14 часов, рассказал о том, как выжил в Черном море. По его словам, украинские бойцы возвращались с задания около 5 утра, когда поступила команда "Воздух!"

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Перед тем, как выпасть за борт, "Конан" снял тяжелую экипировку

Вражеский самолет обстреливал лодку с украинскими бойцами из автоматической пушки патронами 30-го калибра. "Конан" отметил, что российский пилот делал запрос в командование, чтобы ему позволили ударить по украинским бойцам управляемой ракетой.

Но ему, слава Богу, не разрешили. Иначе бы с вами сейчас никто не разговаривал,

– сказал боец "Артана".

"Конан" рассказал, что оказался за бортом, когда лодка маневрировала, чтобы не попасть под огонь оккупантов.

Спецназначенец отметил, что его что-то побудило снять экипировку до того, как он выпал за борт. В открытом море "Конан" находился в водолазном термокостюме и со спасательным жилетом.

"Я вешу 120 килограммов без экипировки, с экипировкой было бы где-то еще плюс 30. Но за 20 минут до того, как я должен был выпасть, мне почему-то стало беспокойно. И я стащил все: каску, бронежилет, РПС, отложил оружие. На мне был водолазный термокостюм и я надел спасательный жилет. Как-то на сердце легло, что нужно это сделать. И через 20 минут я – в воде. До берега в тот момент было примерно 130 километров", – рассказал он.

Лодка "Артана" была вынуждена покинуть "Конана"

"Конан" признается, что его первой реакцией за бортом была паника, поскольку до берега было далеко, а под ним большая глубина.

По словам бойца, собратья хотели забрать его, однако по воинам отрабатывал вражеский самолет.

И тогда я начал им махать и кричать, чтобы они уходили от меня. Потому что я прекрасно понимал, что экипаж лодки, а это 13 человек – драгоценнее, чем я один. А с жилетом я мог некоторое время продержаться на воде,

– сказал он.

В конце концов, бойцы "Артана" были вынуждены отступать, поскольку лодка была повреждена, что угрожало жизни всех наших воинов.

"Конан" проплыл около 20 километров

"Конан" рассказал, что не знал, что с ним будет дальше. Его единственным ориентиром была одна из газодобывающих вышек, которая постоянно горит.

Уже потом собратья сказали мне, что от места моего падения до вышки было где-то 20 километров,

– сказал он.

Спецназовец настроился, что за ним через час никто не подойдет, ведь российские самолеты продолжали летать . Следовательно, он решил поплыть к горящей вышке.

"Волн не было, а вот течение было очень сильным. Оно постоянно сносило меня то назад, то влево, то вправо. Получается, все это время я плыл против течения. Я не останавливался ни на минуту, потому что в этом случае оно относило бы меня дальше и дальше от моего ориентира", – рассказал "Конан".

Боец признался, что у него были разные мысли. В частности, ищут ли его, или ищут, но не могут найти

Постоянная была борьба в мыслях: сдаться или не сдаться? Но здравый смысл говорил, что надо плыть дальше. Я все же надеялся, что мои ребята меня ищут, и знал, что мой командир Виктор Викторович (Торкотюк – 24 Канал) сделает все, чтобы меня вытащить. И я не ошибался, это действительно человек с большой буквы,

– сказал "Конан".

Спецназовец рассказал, как думал о семье, когда оказался на грани жизни и смерти.

"Еще рывок, говоришь ты себе. И думаешь о жизни, о семье. Было очень тяжело морально думать, что моему сыну за месяц исполнится год, а ты не знаешь, выживешь ли, увидишь ли еще его", – отметил боец.

"Конан" находился в море без часов, поэтому ориентироваться мог только за солнцем. Он рассказал, что из-за обезвоживания и усталости даже начались галлюцинации. В какой-то момент воину показалось, что впереди лодка.

Боец "Артана" заснул в море

Вечером около 4 – 5 часов "Конан" доплыл до газовой вышки. Однако он не мог подплыть к ней, поскольку был сильный жар. Боец переживал, чтобы не расплавился его жилет.

Даже когда ты от нее в 100 метрах, такое ощущение, что над тобой летает вражеский самолет – настолько громко. Из-за такой температуры я боялся, чтобы жилет не поплавился,

– сказал он.

Спецназначенец рассказал, что впоследствии течение стало еще сильнее, в результате чего его начало относить обратно. Бойца относило примерно на 400 метров и он снова плыл к вышке.

"Конан" рассказал, что из-за постоянной борьбы его покидали силы. Наконец он уснул в море на спине.

"Кажется: что там – 400 метров?! Но когда ты уже проплавал больше десяти часов и чувствуешь, что силы тебя покидают… Когда меня отбросило в четвертый раз, я выбился из сил. Было очень сильное обезвоживание, потому что я очень много напился соленой воды". Постоянная жара. Очень хотелось спать. И я развернулся на спину и заснул", – сказал спецназовец.

Как "Конан" катал на себе чаек

"Конан" проснулся, когда течение его отбросило от вышки, поэтому пришлось еще раз к ней плыть. В то же время у бойца начал спускать жилет, а впереди была ночь, что подвергало сомнению, сможет ли поисковая группа найти "Конана".

На поиски спецназовца подняли "Байрактар". Благодаря птицам, кружившимся вокруг "Конана", украинские военные увидели тепловой след.

В какой-то момент почувствовал что-то такое на ноге, с когтями. Оборачиваюсь – а на мне чайка сидит, и еще несколько надо мной кружатся. Кстати, из "Байрактара", поднявшегося на мои поиски, тоже увидели тепловой след от птиц. Так и передавали, что есть объект, который плывет в сторону Одессы, и "катает на себе" семь чаек,

– рассказал он.

В какой-то момент "Конан" заметил корабль и начал думать, это поисковая группа или вражеское судно. Но после того, как самолет начал обстреливать лодку, боец понял, что это украинское судно.

Из-за обстрела судно пошло в другом направлении. "Конан" отметил, что это придало ему силы, поскольку он думал, что может есть кто-то рядом, что его ищут и поэтому он поплыл дальше.

Я плыл, плыл и увидел приближающиеся волны воды. Я подумал, что это враг. Что это русский десант ко мне плывет. Это была маленькая лодка. И когда я увидел на лодке флаг Украины, моей радости не было предела. Это ребята, мои ребята, мои собратья, которые через "Байрактар" наткнулись на мой след! Все, меня нашли, я буду жить!,

– сказал "Конан".

"Конан" не рассказал жене, что выжил в Черном море

Спецназовец предполагает, что проплыл где-то 20 – 25 километров. Он рассказал, что его температура была 35,5. Также у "Конана" было обезвоживание.

"Меня подняли на лодку. Конечно, я бросился их всех обнимать. Наш врач, боевой медик, говорит: "Все должно быть по правилам. Нет времени обниматься, надо сбрасывать жилет, сбрасывать гидрокостюм", – рассказал боец.

После того как "Конан" оказался на земле, в первую очередь написал жене, что он жив. Однако воин не рассказал любимой свою историю.

"Но о случившемся до сих пор ей не рассказал. Я заходил издалека, спрашивал: "Слыхала о такой истории? Как думаешь, как же он плыл, что у него в то время в голове было?". Жена отвечает: "Видимо, он очень сильно жить хотел". А я ей: "Да, он очень хотел жить", – сказал "Конан".