Спецподразделение ГУР МО "Артан" поделилось с 24 Каналом видео спасения товарища с позывным "Конан". Во время осуществления мероприятий по обеспечению обороны в акватории Черного моря бойцами ГУР МО вражеский самолет Су-27 совершил атаку на украинскую лодку.

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Бойцы "Артана" прорвались, несмотря на атаки российской авиации

В результате маневрирования лодки боец "Конан" оказался за бортом в открытом море. Под огнем российской авиации украинская лодка вынуждена была отступать, чтобы вернуться с подкреплением на поиски побратима.

В это время на поиски товарища в открытом море вылетел БПЛА. После нескольких часов поиска благодаря информации о тепловом следе человека из БПЛА Bayraktar TB2 нашего бойца удалось найти. С этого момента за ним практически непрерывно наблюдал дрон.

Воины "Артана" спасли в Черном море бойца "Конана": смотрите видео

Лодки подразделений "Атан" пытались прорваться к побратиму сквозь плотный огонь вражеских истребителей, один за другим взлетали в район поисково-спасательной операции и пытались ей помешать.

В конце концов, бойцам удалось прорваться и успешно эвакуировать "Конана". Он провел 12 часов в открытом море и остался в живых, зная, что за ним вернутся.

В "Артане" заявили, что все поставленные задачи были выполнены, а "Конан" стал легендой среди всех спецназовцев.

"Конан" справился. Невероятно мощный, сильный духом и телом – он теперь легенда не только нашего подразделения, но, думаю, и всех спецназовцев. Справились и мы. Побратим спасен. Все поставленные задачи выполнены. Главное, без потерь,

– заявили в "Артане".

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