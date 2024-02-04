СтратКом ЗСУ поділився кадрами порятунку наших захисників. Їм допомог за допомогою БпЛА 14 окремий полк.
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Як дрони врятували наших воїнів
Окупанти зайшли у будівлю у той момент, коли наші воїни перебували на другому поверсі. На щастя, їм вчасно допомогли побратими з безпілотниками.
Росіяни зайняли перший поверх будівлі, у якій перебували українські захисники. Але на допомогу прийшли дрони! Поки безпілотники знищували противника, оборонці успішно вибралися й відійшли,
– мовиться у повідомлення.
На відео можна побачити, як дрон-камікадзе влітає у приміщення на першому поверсі через велику діру у стіні та вибухає. Після цього двоє наших захисників спускаються з другого поверху через вікно та залишають будівлю.
Порятунок українських воїнів за допомогою БПЛА: відео СтратКому ЗСУ
Що ще роблять наші воїни за допомогою дронів
- Нещодавно командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш у коментарі 24 Каналу розповів, як наземний дрон із туреллю розбив позиції російських окупантів. За його словами, така операція була проведена вперше в історії.
- Раніше наші прикордонники влучили FPV-дроном у "гніздо" противника на Херсонщині. У загарбника була антидронова рушниця, однак вона його не врятувала.
- Нагадаємо, бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади взяли у полон окупанта лише за допомогою безпілотника та гранати. Після "бавовни" в окопі росіянин за допомогою жестів продемонстрував намір здатися. Пізніше він передав ЗСУ цінну інформацію.