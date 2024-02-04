Командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш рассказал 24 Каналу о крайне интересной операции с применением дронов дистанционного управления.

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Как два дрона уничтожили вражеские позиции

Военный отметил, что роботы-камикадзе чрезвычайно эффективны. Одни бойцы используют дрон для того, чтобы сделать минное заграждение. Другие – применяют БПЛА с турелью, чтобы уничтожать блиндажи противника.

Недавно впервые в истории была операция, в которой бойцы БпАК с неба корректировали беспилотный наземный дрон с турелью во время уничтожения личного состава России. Такого в истории военного дела никогда не было – это очень клево,

– подчеркнул Андрей Отченаш.

Украинские военные демонстрируют высокий показатель эффективности, благодаря чему можно сохранить людей. Не нужна группа разведки, которая будет проводить корректировку. Также не нужна пехота, которая должна штурмовать позиции. Есть 2 обычных коптера, которые проводят свою работу и делают ее очень хорошо.

Турель – установка для крепления и применения в боевых условиях пулемета, пушки или ракет. Обеспечивает движение оружия в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Позволяет вести круговой или секторный обстрел.

О какой операции предположительно говорится

В пятницу, 12 января, бойцы 5 отдельной штурмовой киевской бригады показали видео применения на передовой наземного беспилотного робота Ironclad, оборудованного тепловизионной камерой и боевой турелью "Сабля М2".

Турели "Сабля" производятся в Украине. Себестоимость их не дорогая, а по сравнению с жизнью пулеметчика – вообще бесплатная. Сам процесс производства очень прост, и чем больше модулей изготавливать, тем дешевле.

Ironclad – роботизированная платформа, которая помогает Силам обороны выполнять боевые задачи на фронте. Штурмовать вражеские позиции, проводить разведку и обеспечивать военных огневой поддержкой.

Как ВСУ уничтожили позиции россиян/ Видео из фейсбука 5 ОШБр

В ролике видно, как украинские военные разбивают позиции россиян и их техники за несколько десятков метров.

Ironclad имеет бронированный панцирь, защищающий от стрелкового оружия, а управлять ею можно дистанционно – из безопасного места.

Украинские дроны уничтожают врага: что известно