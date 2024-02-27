Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что государство начало передавать значительно больше беспилотников.

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Если в начале 2023 года 20% было от государства, а 80% – от волонтеров, то сейчас ситуация более-менее выровнялась. Сейчас соотношение составляет 50 на 50.

Сейчас количество FPV-дронов растет в войсках, но государство еще не перекрывает потребность в полной мере. По моим оценкам, в этом году не получится полностью перекрыть потребность. Динамика боевых действий просто бешеная. Не хватает возможностей и мощностей, чтобы все обеспечить,

– сказал Федоренко.

Россия имеет преимущество в дронах

Как отметил Федоренко, если говорить о разведывательных средствах, то враг имеет здесь преимущество. Это касается как беспилотников с крыльями, так и квадрокоптеров вроде "мавиков", которые изготавливают в Китае. Россия имеет больше возможностей их приобрести.

Ситуация с FPV-дронами становится лучше. Если в конце 2023 года соотношение было 1 к 5, то сейчас оно составляет 1 к 3.

Есть еще украинская разработка – ночные бомберы. Противник пытается ее скопировать. Пока таких образцов у них нет. Где-то через полгода будут. Мы здесь монополисты. И эффективно используем их более года. Они уничтожили уже сотни целей противника,

– сказал Федоренко.

Ситуация на фронте: коротко