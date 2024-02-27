Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что государство начало передавать значительно больше беспилотников.
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Если в начале 2023 года 20% было от государства, а 80% – от волонтеров, то сейчас ситуация более-менее выровнялась. Сейчас соотношение составляет 50 на 50.
Сейчас количество FPV-дронов растет в войсках, но государство еще не перекрывает потребность в полной мере. По моим оценкам, в этом году не получится полностью перекрыть потребность. Динамика боевых действий просто бешеная. Не хватает возможностей и мощностей, чтобы все обеспечить,
– сказал Федоренко.
Россия имеет преимущество в дронах
Как отметил Федоренко, если говорить о разведывательных средствах, то враг имеет здесь преимущество. Это касается как беспилотников с крыльями, так и квадрокоптеров вроде "мавиков", которые изготавливают в Китае. Россия имеет больше возможностей их приобрести.
Ситуация с FPV-дронами становится лучше. Если в конце 2023 года соотношение было 1 к 5, то сейчас оно составляет 1 к 3.
Есть еще украинская разработка – ночные бомберы. Противник пытается ее скопировать. Пока таких образцов у них нет. Где-то через полгода будут. Мы здесь монополисты. И эффективно используем их более года. Они уничтожили уже сотни целей противника,
– сказал Федоренко.
Ситуация на фронте: коротко
- За минувшие сутки украинские военные уничтожили еще 850 российских захватчиков. А общие потери России, по данным Генштаба, составляют более 411 тысяч.
- Также Россия потеряла 6556 танков, 12494 боевых бронированных машин, 1009 артиллерийских систем, 1000 РСЗО, 686 средств ПВО, 340 самолетов и т.п.
- Украинские военные применяют на фронте гексакоптер. Ранее его использовали в сельском хозяйстве, но теперь он помогает уничтожать цели на войне. Его теперь называют "Баба-Яга". Этот ночной бомбер может переносить мощные боеприпасы для уничтожения вражеской техники.