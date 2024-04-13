Тоді у небо здійнявся густий стовп диму, а окупанти підтвердили інформацію про прильоти. Зазначалося також, що поруч розташована військова частина російських загарбників.
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Куди все ж прилетіло
Вдень у тимчасово окупованому Луганську було неспокійно, там лунали вибухи. Так звана "місцева влада" підтверджувала інформацію про влучання.
У Луганську чули вибухи, є влучання / Фото "Донбас. Реалії"
Журналісти видання "Донбас. Реалії" оприлюднили геолокація місця прильоту. Цьому посприяли відео очевидців, які було з провулка Базисний та вулиці Челюскінців.
Місце влучання у Луганську / Фото "Донбас. Реалії"
Місцеві телеграм-канали публікували відео вибухів і чорним димом над містом. На кадрах було чути детонацію боєприпасів.
Місце влучання у Луганську / Фото "Донбас. Реалії"
Що каже СтратКом ЗСУ
СтратКом ЗСУ заявляє, що Сили оборони України успішно вразили пункт управління угруповання військ "Центр" противника у тимчасово окупованому Луганську"
Окупаційна влада раніше повідомила, що удару було завдано по машинобудівному заводу. Однак вочевидь загарбники вкотре не хочуть визнавати влучань по російських військах.
Що цьому передувало
- Близько опівдні 13 квітня в тимчасово окупованому Луганську пролунали потужні вибухи. Росіяни заявили, що прильоти зафіксували нібито в районі автовокзалу. Однак поруч розташована низка важливих військових об'єктів.
- Окрім того, місцеві жителі у мережі спростовують заяви, що буцімто прильоти були в районі автовокзалу. Десятки користувачів стверджують, що прильоти були саме біля заводу, де російські військові могли зберігати важливу техніку.
- Відомо також, що вищезгаданий машинобудівний завод функціонує ще з 1787 року. Після проголошення незалежності України, він став найбільшим виробником гірничо-збагачувального обладнання на території країни.
- Однак, після окупації Луганська, він працює на Росію й справи там пішли не дуже. На початку липня 2014 року на заводі нарікали на тривалу відсутність замовлень. Частина співробітників не може доїхати на роботу через проблеми з транспортом.
- Як з'ясувалося, з території заводу вивезли деяке обладнання до Росії, однак він і надалі виготовляє обладнання для підприємств електронного машинобудування, виготовляючи як і серійні деталі, так і за кресленням замовників.